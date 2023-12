Idea Factory International maak voorafbestellings oop vir Neptunia: Sisters VS Sisters Physical Editions

Idea Factory International is opgewonde om aan te kondig dat voorafbestellings nou beskikbaar is vir die fisiese uitgawes van Neptunia: Sisters VS Sisters op Nintendo Switch en Xbox. Aanhangers kan hierdie beperkte uitgawe weergawes van die speletjie in die hande kry, wat met eksklusiewe inhoud en bonusse kom.

Die Nintendo Switch-weergawe van Neptunia: Sisters VS Sisters kos $49.99, terwyl die Xbox-weergawe beskikbaar is vir $39.99. Elke platform bied sy eie unieke kenmerke. Die Switch-uitgawe bevat Maho en Anri as eksklusiewe speelbare karakters, wat nuwe dimensies by die spel voeg. Aan die ander kant kom die Xbox-weergawe met die sport-swembroekuitrusting DLC ​​wat reeds by die speletjie ingesluit is, wat spelers 'n verskeidenheid kosmetiese opsies bied.

Neptunia: Sisters VS Sisters sal op 23 Januarie 2024 fisies en digitaal op Nintendo Switch bekendgestel word. Die Xbox-vrystelling word iewers volgende jaar verwag, sodat aanhangers van die franchise die speletjie op hul voorkeurplatform kan geniet.

Moenie die geleentheid misloop om jou kopie van hierdie hoogs verwagte speletjie te verseker nie. Bestel nou vooraf om te verseker dat jy by die Godin-kandidate kan aansluit in hul opwindende avontuur om 'n geheimsinnige laboratorium te ondersoek en die geheime daarbinne te ontbloot. Met spel wat opwindende gevegte, karakteraanpassing, sy-opdragte en spangebaseerde gevegte insluit, beloof Neptunia: Sisters VS Sisters 'n boeiende en meeslepende ervaring vir spelers.

Vir meer inligting en om jou fisiese uitgawe van Neptunia: Sisters VS Sisters vooraf te bestel, besoek die amptelike winkelskakels wat hieronder verskaf word. Maak gereed om 'n epiese reis saam met jou gunsteling Godin-kandidate aan te pak en red die wêreld van die Trendi-uitbrake!

Neem asseblief kennis dat die beskikbaarheid van die fisiese uitgawes kan verskil na gelang van jou streek.