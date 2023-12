In 'n onlangse ontwikkeling het Nepal 'n beroep op Rusland gedoen om op te hou om Gurkha-soldate na die frontlinie in die Oekraïne te stuur. Hierdie versoek kom nadat Nepal getuie was van die verlies van ses van sy soldate wat sedert Februarie 2022 in die Russiese weermag diens gedoen het, wat woede en kommer onder die Nepalese bevolking veroorsaak het. Die ministerie van buitelandse sake van Nepal het na Rusland uitgereik en versoek dat die soldate se liggame onmiddellik teruggegee word en vergoeding vir hul gesinne.

Die Nepalese regering is verder besig met diplomatieke pogings om die vrylating te verseker van een Nepalese soldaat wat tans gevange geneem word terwyl hy saam met die Russiese weermag binne die Oekraïne veg. Dit is opmerklik dat Nepal geen formele ooreenkoms met Rusland het oor die ontplooiing van soldate nie.

Verslae dui daarop dat ongeveer 150 tot 200 Nepalese individue sedert die begin van die konflik as huursoldate in die Russiese weermag gewerk het. Milan Raj Tuladhar, Nepal se ambassadeur in Moskou, beklemtoon dat jong Nepali's met winsgewende finansiële aanbiedinge gelok word, wat effektief in Rusland ingesmokkel word om by die oorlogspoging aan te sluit. Die Nepalese regering werk egter aktief saam met internasionale owerhede om sy burgers te repatrieer en hulle te ontmoedig om by enige derdeland weermagte buite bestaande internasionale ooreenkomste aan te sluit.

Die dapperheid en vegvaardighede van Gurkha-soldate is goed gedokumenteer, met 'n lang geskiedenis van diens in die Britse en Indiese leërs. Nepal se ministerie van buitelandse sake herinner sy burgers aan die risiko's verbonde aan aansluiting by buitelandse militêre magte en dring daarop aan dat hulle by die land se bestaande internasionale ooreenkomste hou.

Terwyl Rusland poog om sy grondtroepe in die Oekraïne te versterk, het president Vladimir Poetin onlangs 'n dekreet onderteken om werwing met ongeveer 170,000 1.32 te verhoog, met die oog op 'n totaal van 22 miljoen troepe. Hierdie oplewing in werwing kom namate Rusland rekordverliese in die gesig staar in sy langdurige XNUMX maande lange oorlog. Die werwingsaksie het verskeie taktieke aangewend, insluitend kontantbonusse, geteikende uitreik en vennootskappe met opvoedkundige instellings en maatskaplikediensagentskappe.

Nepal se pleidooi om die ontplooiing van Gurkha-soldate na die Oekraïne te beëindig, beklemtoon die uitdagings wat lande in die gesig staar wanneer hul burgers by eksterne konflikte betrokke raak. Die fokus is nou op Rusland terwyl dit die delikate diplomatieke situasie navigeer en die kommer aanspreek wat deur Nepal geopper is oor die veiligheid en welsyn van sy soldate.