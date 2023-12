Is daar hoop vir Leroy Jethro Gibbs se terugkeer na NCIS?

Mark Harmon se vertrek van die treffer CBS-drama NCIS het aanhangers verwoes gelaat. Daar is egter dalk 'n sprankie hoop vir sy terugkeer. In 'n onlangse onderhoud het Harmon die moontlikheid aangespreek om sy rol as toesighoudende spesiale agent Leroy Jethro Gibbs te herhaal.

Toe hy gevra is oor Gibbs se toekoms op die program, het Harmon kripties gebly. Hy het erken Gibbs is laas gesien waar hy in 'n stroom visgevang het, maar of hy sou terugkeer of nie, het onseker gebly. Alhoewel hy nie 'n definitiewe antwoord gegee het nie, het hy ook nie die moontlikheid van 'n terugkeer ontken nie.

Interessant genoeg het Harmon gebieg dat hy in die eerste plek amper nie die rol van Gibbs opgeneem het nie. Dit was die karakter se naam, Leroy Jethro Gibbs, wat sy aandag getrek het en hom oortuig het om by die program aan te sluit. Te midde van besprekings oor die verandering van die naam na Bob Johnson, het Harmon daarop aangedring om Leroy Jethro Gibbs te behou.

Terwyl aanhangers gretig op nuus van Harmon se terugkeer wag, is hulle ook hoopvol vir die herverskyning van ander geliefde karakters. Michael Weatherly, wat Anthony “Tony” DiNozzo vir 13 seisoene gespeel het, het onlangs bespiegelings laat ontstaan ​​met ’n foto wat aan sy voormalige rol herinner. Daarbenewens het die heengaan van David McCallum, wat Donald "Ducky" Mallard vertolk het, 'n leemte in die program se ensemble gelaat.

Terwyl die lot van Leroy Jethro Gibbs in die weegskaal hang, kan aanhangers net hoop op 'n verrassende terugkeer wat die boeiende dinamika en kameraadskap van NCIS sal terugbring.