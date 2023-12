Weermagte skedule veranderinge in Wes-Noord-Carolina skole

Opsomming: Verskeie skoolorganisasies in Wes-Noord-Carolina het skeduleveranderings vir Maandag aangekondig weens gure weer. Terwyl sommige skole met 'n vertraging van twee uur sal werk, sal ander vir die dag gesluit wees.

Asheville City Schools, Brevard Academy, Buncombe County Schools, Burke County Public Schools, Graham County Schools, Haywood County Schools, Henderson County's Mountain Community School, Jackson County Schools, Macon County Schools, Maryland Community College, McDowell County Schools, Saluda Elementary School, Swain County Schools, en Transylvania County Schools het almal aanpassings aan hul skedules gemaak.

Terwyl die meerderheid van die skole twee uur later as gewoonlik sal oopmaak, het Mitchell County Schools en Saluda Elementary School besluit om vir die hele dag te sluit. Die veiligheid van studente en personeel is van kardinale belang, en hierdie sluitings is 'n voorsorgmaatreël om hul welstand te verseker.

Swak weerstoestande kan reis moeilik maak en verskeie risiko's inhou. Skoolbeamptes moet die situasie noukeurig beoordeel en ingeligte besluite neem wat studente se veiligheid prioritiseer. Deur skedules aan te pas of skole heeltemal te sluit, poog hulle om enige potensiële gevare te minimaliseer.

Ouers, studente en personeellede word aangemoedig om op hoogte te bly van enige verdere veranderinge deur gereeld die skooldistrikswebwerwe of plaaslike nuusbronne na te gaan.

Soos die weersituasie ontvou, sal skole voortgaan om toestande te monitor en te evalueer of enige bykomende skedule-aanpassings nodig is. Dit is noodsaaklik vir alle betrokke partye om ingelig te bly en voorbereid te bly vir enige verdere veranderinge wat mag ontstaan.

[Oorspronklike bron: WSPA]