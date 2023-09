NBA 2K24-prestasies en trofeë: Die uiteindelike gids om jouself op die hof te bewys

Met die vrystelling van NBA 2K24 is spelers gereed om 'n splinternuwe stel prestasies en trofeë aan te pak om hul vaardighede op die virtuele baan ten toon te stel. Vanjaar se aflewering bied 45 uitdagings wat 'n reeks doelwitte en doelwitte dek.

Van die verowering van die BOK-lys tot vordering in die WNBA, voltooiers sal baie hê om hulle betrokke te hou. Die prestasies en trofeë in NBA 2K24 is ontwerp om spelers tot hul grense te druk en 'n lonende ervaring te bied.

Enkele noemenswaardige uitdagings sluit in om al 8 baaskarakters by Sunset Park en The Point te verslaan, die straatbaltoernooi by The Yard te wen, en om 3 sterre op al 4 familie-terugflitsspeletjies te behaal. Spelers kan ook vir die eerste keer 'n BOK-vaardigheid aktiveer, die Vlak 4-BOK-vaardigheidsbeloning in al 4 kategorieë ontsluit en verskillende vlakke op die BOK-lys bereik.

Ander prestasies behels die breek van rekords in punte, rebounds, assists, blokke, steel of driepunters, die wen van nuweling van die jaar, MVP, Finals MVP en die kampioenskap in dieselfde seisoen, en oortref legendes soos Kareem Abdul-Jabbar en Michael Jordaan in prestasies.

Daarbenewens stel NBA 2K24 uitdagings spesifiek vir die WNBA bekend, soos om 'n wedstryd in The W te wen, die hoogste vorderingsvlak te bereik en uit te blink in alle pilare van The W. Die speletjie bevat ook verskeie MyTEAM-take, insluitend die toepassing van 'n Diamond Shoe Card , die skep van 'n Diamond Shoe in die MT Shoe Lab, en die voltooiing van versamelings.

Spelers kan hul skietkundigheid demonstreer deur perfekte vrystellingskote te maak en speletjies met aansienlike marges te wen. Hulle kan ook hul vaardighede ten toon stel op gebiede soos driepunt-skiet, omkeerpunte, rebounds, blokke en bystande om beter as hul teenstanders te presteer.

NBA 2K24 bied 'n ryk verskeidenheid inhoud en uitdagings vir spelers om te verken en te oorwin. Of jy nou 'n ervare speler is of nuut in die franchise is, vanjaar se Prestasies en Trofeë sal 'n opwindende en mededingende ervaring op die virtuele basketbalbaan bied.

