Omstrede natuuropaat gedwing om lisensie op te gee nadat hy standaarde oortree het

’n Natuurgeneesheer in die Fraser-vallei is verplig om sy lisensie in te gee nadat hy erken het dat hy verskeie standaarde en regulasies oortree het. Jason Klop, wat klinieke in Mexiko, Hongarye, Australië en Panama bedryf het, het beweer dat hy "dramatiese verbeterings" behaal het in die simptome van outistiese kinders wat fekale mikrobiota-oorplantings (FMT) gemaak het van menslike ontlasting. Daar is egter gevind dat sy metodes in stryd is met Health Canada-reëls en die omvang van die praktyk vir naturopate in British Columbia.

Ingevolge 'n toestemmingsbevel wat deur Klop onderteken is, is sy registrasie gekanselleer met 'n boete van $7,500 XNUMX wat opgelê is. Die bevel lui dat Klop FMT sonder magtiging vir outistiese pasiënte bevorder en verkoop het en dit aangehou het selfs nadat hy gewaarsku is. Boonop het hy onverifieerbare aansprake in sy advertensie gemaak en intermitterende toegang tot sy webwerf toegelaat, strydig met sy beloftes.

Klop se onderneming, Novel Biome, het die kansellasie van sy lisensie en sy fokus op die vervaardiging van FMT-produkte bevestig. Die kansellasie is nie permanent nie, en na vyf jaar sal Klop die geleentheid kry om aansoek te doen vir herinstelling.

FMT behels die oordrag van bakterieë en ander mikrobes vanaf die ontlasting van 'n gesonde persoon na 'n pasiënt, hetsy anaal of mondelings, met die doel om 'n gesonde dermomgewing te herstel. Alhoewel dit goedgekeur is vir die behandeling van herhalende C. difficile infeksie, word enige ander gebruik van FMT as eksperimenteel beskou en hou dit 'n risiko van infeksie in. Baie aktiviste en kenners het Klop se prosedure gekritiseer as ’n onbewese behandeling wat kwesbare kinders met outisme in gevaar stel.

Advokate vir outistiese kinders het die kansellasie van Klop se lisensie verwelkom. Sommige het egter teleurstelling uitgespreek oor die relatief lae boete wat hom opgelê is. Kommer is ook geopper oor die gebrek aan dissiplinêre optrede van gesondheidsregulerende liggame in Ontario en die Verenigde State rakende ander twyfelagtige outisme-behandelings.

Wat Klop betref, het Health Canada-inspekteurs in Februarie Novel Biome se aansoek om 'n FMT-produksielisensie van die hand gewys. Die maatskappy se Chilliwack-laboratorium het nie behoorlike lisensiëring nie, en 'n Health Canada-inspeksie het probleme met sanitasie en gehaltebeheer aan die lig gebring. Pogings is aan die gang om 'n dwelm-instellingslisensie van Health Canada te bekom.

Terwyl die Kollege van Naturopatiese Geneeshere van BC geprys is vir sy hantering van die Klop-ondersoek, vra aktiviste vir verdere optrede, insluitend moontlike kriminele aanklagte. Klagtes is by Amerikaanse Doeane- en Grensbeskerming en die Food and Drug Administration ingedien oor Klop se uitvoere van FMT-produkte na Amerikaanse gesinne. Die internasionale aard van hierdie besighede beklemtoon die behoefte aan samewerking tussen gesondheidsregulerende agentskappe oor grense heen om sulke situasies doeltreffend aan te spreek.

FAQ

Wat is fekale mikrobiota-oorplanting (FMT)?

FMT behels die oordrag van bakterieë en ander mikrobes van die ontlasting van 'n gesonde persoon na 'n pasiënt, hetsy anaal of mondelings. Die doel is om 'n normale omgewing binne die ingewande te herstel.

Wat is die goedgekeurde gebruik van FMT?

Tans word FMT slegs in Kanada en die VSA goedgekeur vir die behandeling van herhalende C. difficile infeksie.

Waarom word FMT vir outisme as eksperimenteel beskou?

Terwyl FMT vir verskeie potensiële gebruike nagevors word, bly die doeltreffendheid daarvan vir die behandeling van outisme onbewese. Boonop hou enige gebruik van FMT buite die goedgekeurde aanduiding 'n risiko van infeksie in.

Hoekom is Jason Klop se lisensie gekanselleer?

Jason Klop het erken dat hy standaarde en regulasies in sy beroep oortree het. Hy het FMT vir outistiese pasiënte sonder magtiging bevorder en verkoop, onverifieerbare aansprake in sy advertensie gemaak en onderbroke toegang tot sy webwerf teen regulasies toegelaat.

Kan Jason Klop aansoek doen vir die herinstelling van sy lisensie?

Ja, Jason Klop sal oor vyf jaar die reg hê om aansoek te doen vir herinstelling.

Is daar enige dissiplinêre stappe gedoen teen ander gesondheidswerkers wat twyfelagtige outisme-behandelings bevorder?

Aktiviste het teleurstelling uitgespreek met die vergelykende gebrek aan dissiplinêre optrede deur kolleges en mediese rade in Ontario en die Verenigde State. Klagtes is ingedien rakende verskeie behandelings, insluitend "chelasie"-terapie en rektale osoonbehandelings.

Watter stappe is gedoen teen Jason Klop se besigheid, Novel Biome, deur Health Canada?

Health Canada het Novel Biome se aansoek om 'n FMT-produksielisensie van die hand gewys. Inspeksies het probleme met sanitasie en gehaltebeheer by die maatskappy se Chilliwack-laboratorium aan die lig gebring. Novel Biome werk tans daaraan om 'n dwelm-instellingslisensie van Health Canada te bekom.

Is daar enige kriminele aanklagte teen Jason Klop?

Daar was oproepe vir moontlike kriminele aanklagte teen Jason Klop, maar dit is onseker of enige op hierdie stadium ingedien sal word.

Is daar klagtes teen Jason Klop ingedien in ander lande waar hy FMT-toevlugsoorde aangebied het?

Klagtes is by Amerikaanse Doeane- en Grensbeskerming en die Food and Drug Administration ingedien oor Jason Klop se uitvoere van FMT-produkte na Amerikaanse gesinne. Geen reaksie is egter nog ontvang nie.