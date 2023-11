NASA se Lucy-ruimtetuig ontbloot binêre asteroïdestelsel

NASA se Lucy-ruimtetuig het onlangs 'n verbyvlug van sy eerste asteroïde-teiken voltooi en 'n verrassende ontdekking gemaak – die asteroïde, genaamd Dinkinesh, is eintlik 'n binêre stelsel wat bestaan ​​uit 'n groter primêre asteroïde en 'n kleiner "maan" wat daaromheen wentel. Die beelde wat deur Lucy vasgelê is, het hierdie unieke kenmerk onthul en die wetenskaplikes wat by die sending betrokke was, verstom.

Die primêre asteroïde in die Dinkinesh-stelsel is na raming ongeveer 'n halwe myl wyd, terwyl sy satelliet ongeveer 0.15 myl in breedte meet. Hierdie onverwagte bevinding het die opgewondenheid rondom die Lucy-sending verder verhoog, wat daarop gemik is om die Trojaanse swerms, twee groepe asteroïdes wat langs dieselfde pad as die planeet Jupiter geleë is, te verken.

"Die Trojane is die laaste groot populasie voorwerpe wat ons nog nie van naby gesien het nie," het Thomas Statler, planetêre wetenskaplike van NASA, gesê. “En Lucy gaan dit vir die eerste keer doen.”

Die sending is vernoem na die beroemde "Lucy"-skelet, 'n baanbrekende ontdekking in menslike evolusie. Net so hoop NASA dat die bestudering van hierdie planetêre fossiele waardevolle insigte sal verskaf oor die oorsprong van ons sonnestelsel.

Alhoewel die primêre fokus van Lucy se ontmoeting met Dinkinesh was om die ruimtetuig se asteroïde-volgstelsel te toets, dui voorlopige ontleding van die beelde daarop dat die bestudering van hierdie binêre asteroïde lig kan werp op hoe soortgelyke grootte asteroïdes nader aan die aarde migreer het. Sulke kennis is van kardinale belang vir die beoordeling van potensiële bedreigings vir ons planeet.

Terwyl Dinkinesh 'n onverwagse toevoeging tot Lucy se missie was, sal die ruimtetuig sy ambisieuse reis deur die ruimte voortsit. Na 'n ontmoeting met 'n ander hoofgordel-asteroïde en bykomende sonkraglusse, sal Lucy die Trojaanse swerms in 2027 bereik, gevolg deur 'n besoek aan die swerm asteroïdes wat Jupiter agtervolg in 2033.

Deur die verborgenhede van hierdie verafgeleë hemelliggame te ontrafel, sal Lucy se sending bydra tot ons begrip van die sonnestelsel se geskiedenis en ons plek daarin. Elke asteroïde bevat waardevolle inligting wat wetenskaplikes help om die storie van ons kosmiese oorsprong saam te voeg.

