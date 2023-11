Nuwe ontdekkings in NASA se Lucy Mission: Unexpected Binary Asteroid System Found

NASA se Lucy-ruimtetuig, op sy missie om die Trojaanse asteroïdes wat met Jupiter geassosieer word, te verken, het onlangs sy eerste nabygeleë verbyvlieg van 'n asteroïde gemaak. Die sendingspan was in vir 'n verrassing toe die eerste beelde van die verbyvlug terug op Aarde aankom - hulle het 'n ander klein asteroïde ontdek wat om die groter een wentel. Hierdie onverwagte bevinding het die telling van asteroïdes wat Lucy sal verbyvlieg van 10 tot 11 verander, soos missiehoofondersoeker Hal Levison verduidelik.

Die asteroïde waarby Lucy gevlieg het, word Dinkinesh genoem, wat "wonderlik" beteken in die Amhariese taal. Die ruimtetuig se kameras het gedetailleerde beelde van die binêre asteroïdestelsel vasgelê, wat die kleiner asteroïde vertoon wat die groter een wentel. Hierdie openbaring maak Dinkinesh 'n unieke en fassinerende voorwerp van studie.

Dit is opmerklik dat NASA in die verlede binêre asteroïdestelsels teëgekom het. Sommige onthou dalk die Didymos- en Dimorphos-stelsel, waarop NASA se DART-sending doelbewus in 2022 'n impak gehad het om die verdedigingstrategieë van die aarde te toets. Die Dinkinesh-stelsel het 'n paar ooreenkomste met Didymos en Dimorphos, maar daar is ook interessante verskille wat wetenskaplikes gretig is om verder te ondersoek.

Die beelde wat deur Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI)-kamera tydens die verbyvlug geneem is, onthul dat Dinkinesh ongeveer 'n halfmyl breed is, met die kleiner asteroïde wat ongeveer 15 myl meet. Hierdie gedetailleerde beeldmateriaal het ook gedien as 'n vlugtoets van die ruimtetuig se terminale opsporingstelsel, wat uitstekend gevaar het ten spyte van die onverwagte uitdagings wat die teiken gebied het.

Die Lucy-sending sal sy reis voortsit, met die volgende verbyvlug geskeduleer vir 2025 wanneer die ruimtetuig die asteroïde Donaldjohanson nader. Die data wat tydens hierdie verbyvlug ingesamel is, sal van onskatbare waarde wees om ons begrip van asteroïdes en hul komplekse eienskappe uit te brei.

