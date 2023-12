NASA toets 3D-gedrukte vuurpylmotor suksesvol vir verlengde brand

NASA het 'n 3D-gedrukte roterende ontploffingsvuurpylmotor (RDRE) suksesvol getoets, wat 'n volgehoue ​​brand behaal het wat drie keer langer as die aanvanklike toets geduur het. Die RDRE het meer as 5,800 251 pond stootkrag vir 'n totaal van XNUMX sekondes gegenereer tydens die toets wat by NASA se Marshall Space Flight Centre in Huntsville, Alabama, uitgevoer is.

Die roterende ontploffingsvuurpyl-enjin maak gebruik van supersoniese verbranding, wat meer krag produseer met minder brandstof in vergelyking met tradisionele aandrywingstelsels. Hierdie vooruitgang kan bemande landers en interplanetêre voertuie in staat stel om verder die ruimte in te reis, insluitend bestemmings soos die Maan en Mars.

Die onlangse toets was daarop gemik om te verken hoe om die verbrander vir verskillende dryfkragklasse te skaal, wat verskeie tipes enjinstelsels ondersteun en 'n wyer reeks missies moontlik maak. NASA werk daaraan om 'n volledig herbruikbare RDRE van 10,000 XNUMX pond te ontwikkel vir hoër werkverrigting.

Thomas Teasley, 'n ingenieur vir verbrandingstoestelle by NASA, het die belangrikheid van hierdie prestasie beklemtoon en gesê dat die RDRE dit moontlik maak om "liggewig aandrywingstelsels te maak wat ons in staat sal stel om meer massa en loonvrag verder diep ruimte in te stuur, 'n kritieke komponent vir NASA se maan om Mars-visie.”

Met die suksesvolle toets is NASA een stap nader aan die verwesenliking van sy doelwit om mense en groter loonvragte na Mars te stuur. Die uitgebreide brandvermoë van die 3D-gedrukte vuurpylenjin is veral belangrik vir 'n reeks missies, insluitend ruimtetuiglandings en diepruimte-brande wat nodig is vir interplanetêre reis.

