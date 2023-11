Nuwe NASA+-stroomdiens sal bekendgestel word: 'n blik op die toekoms van ruimteverkenning

By

NASA is op die punt om 'n baanbrekende stroomdiens genaamd NASA+ bekend te stel wat beloof om die manier waarop ons ruimteverkenning ervaar, te verander. NASA+, wat op 8 November bekendgestel word, sal 'n gratis platform wees wat beskikbaar is op groot stroomplatforms, soos Roku, Apple TV, Fire TV en die web. Anders as ander stromingsdienste, sal NASA+ geen intekenfooie vereis nie en sal advertensievry wees.

Terwyl spesifieke besonderhede oor die inhoud steeds onder die loep is, het NASA verklaar dat hul gesinsvriendelike programmering jou sal "insluit in ons missies" deur middel van regstreekse dekking en oorspronklike videoreekse. Hierdie uitbreiding van NASA se digitale teenwoordigheid bou voort op die sukses van NASA TV, die ruimte-agentskap se bestaande uitsaainetwerk.

NASA+ kom as 'n reaksie op die toenemende vraag na boeiende en opvoedkundige inhoud binne die ruimte- en wetenskapveld. Deur 'n omvattende stroomdiens aan te bied, beoog NASA om ruimteverkenning meer toeganklik vir die algemene publiek te maak. Deur hierdie platform sal kykers die geleentheid kry om dieper in NASA se verskillende missies te delf en ongekende toegang tot agter-die-skerms-beeldmateriaal en deskundige onderhoude te kry.

Vrae:

V: Sal NASA+ wêreldwyd beskikbaar wees?

A: Ja, NASA+ sal wêreldwyd beskikbaar wees. Gebruikers kan vanaf enige plek toegang tot die stroomdiens verkry met 'n internetverbinding.

V: Sal NASA+ intydse streaming bied?

A: Ja, NASA+ sal regstreekse dekking verskaf van deurlopende missies en gebeure. Kykers kan die opwinding van ruimteverkenning intyds ervaar.

V: Kan ek NASA+ op my slimfoon kyk?

A: Ja, NASA+ sal op beide iOS- en Android-toepassings beskikbaar wees, wat kykers in staat stel om inhoud direk op hul slimfone te stroom.

In 'n wêreld waar ruimteverkenning steeds ons kollektiewe verbeelding boei, kom NASA+ na vore as 'n baanbreker-inisiatief om die wonders van die heelal in ons huise te bring. Terwyl ons gretig op die amptelike bekendstelling daarvan wag, beloof NASA+ om ons na die grense van die wetenskap te vervoer en die komende generasies te inspireer.