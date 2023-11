NASA en JAXA om die wêreld se eerste houtsatelliet bekend te stel, wat die weg baan vir volhoubare ruimtevlug

NASA en die Japanse Lugvaartverkenningsagentskap (JAXA) het hul visier op 'n baanbrekende missie gerig: die lansering van die wêreld se eerste houtsatelliet in die ruimte. Hierdie vermetele poging verteenwoordig 'n beduidende sprong in die rigting van die bereiking van volhoubare ruimtevlug.

Met die naam LignoSat, is hierdie satelliet, ongeveer so groot soos 'n koffiebeker, van magnoliahout gemaak. Die besluit om hout te gebruik spruit uit sy unieke eienskappe in die ruimte-omgewing — dit brand of verrot nie in die lewelose vakuum nie. Wanneer dit egter weer in die aarde se atmosfeer binnedring, verbrand dit in fyn as, wat dit 'n bio-afbreekbare materiaal maak wat geen skadelike rommel agterlaat nie.

Die konsep van houtsatelliete het verdere bekragtiging gekry toe houtmonsters vroeër vanjaar suksesvol aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) getoets is. Na die volgehoue ​​uiterste toestande, insluitend temperatuurvariasies en blootstelling aan kosmiese strale en sondeeltjies vir tien maande, het die houtmonsters geen tekens van vervorming of ontbinding getoon nie.

Deur noukeurige seleksie is magnolia as die ideale hout vir LignoSat gekies weens sy robuustheid tydens die vervaardigingsproses. In teenstelling met ander houtsoorte wat getoets is, het magnolia uitstekende weerstand teen splitsing en breek getoon.

Een dringende kwessie wat die behoefte aan volhoubare satelliete dryf, is die groot opeenhoping van ruimterommel in die Aarde se wentelbaan, wat tans meer as 9,300 XNUMX ton beloop. Die metaalsamestelling van konvensionele ruimtetuie, met materiale soos titanium en aluminium, dra by tot ligbesoedeling wat ons vermoë belemmer om verafgeleë ruimteverskynsels waar te neem. Daarenteen het houtsatelliete soos LignoSat die potensiaal om hierdie probleem te verlig, aangesien hul natuurlike materiale laer reflektiwiteit toon.

Houtsatelliete hou nie net belofte in vir die vermindering van ruimterommel nie, maar hulle bied ook potensiële kostebesparings. Metaalruimtetuie is nie net duur om te vervaardig nie, maar hul oorblyfsels kan risiko's vir beide die ISS en ander bemande ruimtetuie inhou. Daarteenoor word verwag dat houtsatelliete minder bedreigings sal inhou tydens herbetreding, wat hulle veiliger maak vir menslike bevolkings op Aarde.

Met die beplande bekendstelling van LignoSat in die somer van 2024, plaas NASA en JAXA 'n dapper weddenskap op die toekoms van volhoubare ruimtevlug. Deur die krag van hout te benut, is hierdie agentskappe 'n spits van 'n nuwe era in satellietkonstruksie wat omgewingsverantwoordelikheid prioritiseer sonder om wetenskaplike vooruitgang te benadeel.

FAQ

V: Waarom lanseer NASA en JAXA 'n houtsatelliet?

A: NASA en JAXA lanseer 'n houtsatelliet om meer volhoubare materiaal vir ruimtevlugte te verken en die ophoping van ruimterommel te verminder.

V: Wat is die voordeel daarvan om hout vir satelliete te gebruik?

A: Hout, anders as metaal, is bioafbreekbaar en dra nie by tot ruimterommel nie. Dit vertoon ook laer reflektiwiteit, wat ligbesoedeling verminder en beter waarneming van verafgeleë ruimteverskynsels moontlik maak.

V: Hoe is die hout vir die satelliet gekies?

A: Wetenskaplikes het drie houtmonsters, magnolia, kersie en berk, na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gestuur om hul duursaamheid onder ruimtetoestande te toets. Magnolia is gekies as gevolg van sy uitstekende weerstand teen splitsing en breek.

V: Wat is die risiko's verbonde aan konvensionele metaalruimtetuie?

A: Metaalruimtetuie is duur om te vervaardig en kan bedreigings vir die Internasionale Ruimtestasie, ander bemande ruimtetuie en mense op Aarde inhou tydens herbetreding.

V: Wanneer gaan die houtsatelliet gelanseer word?

A: Die lansering van die houtsatelliet, genaamd LignoSat, word vir die somer van 2024 beplan.