Hoe om NameDrop reg te stel wat nie op iPhone werk nie

Die NameDrop-funksie op iPhone is 'n gerieflike manier om kontakinligting met mede-iPhone-gebruikers via AirDrop te deel. Sommige gebruikers het egter probleme ondervind met NameDrop wat nie werk nie. Alhoewel die presiese rede vir hierdie probleem onduidelik is, is daar verskeie oplossings wat u kan probeer.

Kyk eers of jou iPhone die NameDrop-funksie ondersteun. NameDrop werk net op geselekteerde iPhone-modelle wat versoenbaar is met iOS 17. As jy 'n iPhone X of 'n vorige model het, sal dit nie iOS 17 ondersteun nie en daarom sal NameDrop nie op jou toestel werk nie. Daarbenewens moet beide jou iPhone en die ontvanger se iPhone iOS 17 geïnstalleer hê vir NameDrop om behoorlik te funksioneer.

Nog 'n algemene rede waarom NameDrop nie werk nie, is om die NameDrop-gebaar verkeerd te gebruik. Om hierdie kenmerk te gebruik, moet jy die boonste gedeeltes van twee iPhones in die nabyheid bring. Maak seker dat die boonste gedeeltes van beide iPhones aan mekaar raak of hulle saam plaas.

As jy per ongeluk die "Bring toestelle saam"-instelling gedeaktiveer het, kan dit ook veroorsaak dat NameDrop wanfunksioneer. Om dit na te gaan, gaan na die Instellings-toepassing, maak Algemeen oop en tik op AirDrop-instellings. Maak seker dat die "Bring toestelle saam"-skakelaar aangeskakel is.

Probleme met Bluetooth- en WiFi-verbinding kan ook die NameDrop-kenmerk beïnvloed. Probeer om Bluetooth en WiFi op beide iPhones af en aan te skakel om te sien of dit die probleem oplos.

By verstek is AirDrop-sigbaarheid ingestel op "Kontakte" op iPhones. Aangesien NameDrop egter gebruik word om kontakbesonderhede te deel met iPhone-gebruikers wat nie in jou kontakte is nie, moet jy AirDrop-sigbaarheid op "Almal" stel sodat NameDrop korrek kan werk. Dit kan in die AirDrop-instellings gedoen word.

Soms kan 'n eenvoudige herbegin geringe foute of sagtewareprobleme regstel. Probeer om jou iPhone te herbegin om te sien of dit die probleem met NameDrop wat nie werk nie, oplos.

As nie een van die bogenoemde oplossings werk nie, kan dit help om die netwerkinstellings op jou iPhone en die ander persoon se iPhone terug te stel. Hou egter in gedagte dat die herstel van die netwerkinstellings gestoorde WiFi-netwerke en voorheen bygevoegde Bluetooth-toestelle sal verwyder.

In die algemeen, as jy probleme ondervind met NameDrop wat nie op jou iPhone werk nie, probeer hierdie regstellings om die probleem op te los en geniet die gerief van kontakdeling via AirDrop.

