New Jersey draadjies vir erge weerstoestande

Opsomming: New Jersey berei voor vir 'n storm wat na verwagting stormsterk winde, swaar reënval en die moontlikheid van sneeu in sekere gebiede sal meebring. Die Nasionale Weerdiens het waarskuwings en voorspellings vir die staat uitgereik, insluitend vloedwagte en opgegradeerde mariene toestande. Staatsamptenare en energieverskaffers tref die nodige voorsorgmaatreëls en doen 'n beroep op inwoners om ingelig te bly en voorbereid te wees op moontlike kragonderbrekings.

New Jersey maak hom gereed vir strawwe weerstoestande soos 'n storm nader kom. Die Nasionale Weerdiens het 'n stormwaarskuwing uitgereik en die moontlikheid van sneeu in die staat se noordwestelike hoek voorspel. Daarbenewens is 'n vloedwag in werking vir die hele staat, met verwagte reënval van 2-3 duim in die meeste dele en tot vier duim in sekere gebiede.

Die swaarste reënval word vir Sondagaand verwag, en temperature sal na verwagting daal, wat moontlik veroorsaak dat reën in sommige dele van die staat in sneeu verander. Die Nasionale Weerdiens het gewaarsku teen 'n vinnige uitbarsting van 1 tot 2 duim sneeu in die suidelike Poconos en noordelike New Jersey gedurende hierdie tyd.

Sterk winde word ook verwag, met rukwinde wat tot 45 myl per uur oor die staat bereik. Kusgebiede sal windvlae tot 45 myl per uur ervaar, terwyl binnelandse rukwinde tussen 30-40 myl per uur verwag word. Mariene toestande is opgegradeer na 'n waarskuwing, met winde wat voorspel word om 50 myl per uur langs die kuslyn van Sandy Hook tot Cape May en deur die Delawarebaai te bereik.

Terwyl geringe oorstromings langs die kus en agterbaaie verwag word, kan stedelike gebiede met swak dreinering en klein stroompies meer beduidende oorstromings ervaar. Kragonderbrekings is ook 'n moontlikheid weens die sterk winde.

PSE&G, die staat se grootste energieverskaffer, hou die situasie fyn dop en berei vir die storm voor. Hulle het bykomende personeel wat gereed is om op kragonderbrekings te reageer en het stelselkontroles uitgevoer om die beskikbaarheid van kritieke materiaal te verseker. Kliënte word aangemoedig om die onderbrekingsaanmeldingsinstrument op die maatskappy se webwerf te gebruik.

Inwoners van New Jersey word aangeraai om op hoogte te bly van die weerstoestande en die nodige voorsorgmaatreëls te tref. Dit is noodsaaklik om noodvoorrade en 'n plan in plek te hê, asook om enige voorskrifte of waarskuwings wat deur plaaslike owerhede uitgereik word, te volg.