New Jersey wil regulasies vir pakhuisplasing verbeter

New Jersey neem stappe om die bloeiende pakhuisbedryf aan te spreek deur wetgewing in te stel wat daarop gemik is om verouderde soneringsreëls op te dateer. Ingevolge die voorgestelde wetsontwerp sal munisipaliteite in die Garden State in aanmerking kom vir tot $1 miljoen se befondsing om hul ordonnansies te heroorweeg en te hersien om duideliker riglyne daar te stel oor waar pakhuise kan en nie geleë is nie.

Byeenkomslid Joe Danielsen, wat Somerset verteenwoordig, het die wetsontwerp bekendgestel, wat ook 'n loodsprogram insluit om dorpe te vergoed wat pakhuisversagtingstudies wil doen. Die doel van hierdie pogings is om te verseker dat die plasing van massiewe pakhuisgeboue goed gereguleer word en gebalanseer is met die behoeftes en bekommernisse van gemeenskappe.

Die pakhuisbedryf het aansienlike groei in New Jersey ervaar, wat ekonomiese aktiwiteit en werkskepping aangedryf het. Dit het egter ook kommer laat ontstaan ​​oor die impak op verkeersopeenhopings, die omgewing en eiendomswaardes in sekere gebiede. Hierdie wetgewing poog om 'n balans te vind tussen die ondersteuning van ekonomiese ontwikkeling en die beskerming van die belange van plaaslike inwoners.

In ander nuus, 'n honde-respiratoriese siekte het sy pad na die Ooskus gemaak, wat honderde honde affekteer en sommige sterftes veroorsaak. Die Amerikaanse Veterinêre Mediese Vereniging raai honde-eienaars aan om hul troeteldiere geïsoleer te hou, indien moontlik, om die verspreiding van die siekte te voorkom.

Boonop is 'n voormalige jeugtennisafrigter in Monmouth County tot meer as 50 jaar tronkstraf gevonnis vir verskeie oortredings, insluitend ontvoering en ernstige seksuele aanranding. Terry Kuo, ook bekend as Victor Lee, sal nie vir parool in aanmerking kom voordat hy 72 jaar oud is nie.

Verder, ná 'n staking van 119 dae, het Robert Wood Johnson Universiteitshospitaal en sy verpleegstersvakbond 'n voorlopige ooreenkoms bereik. Die staking, hoofsaaklik gedryf deur kommer oor personeelvlakke, sal tot 'n einde kom as die ooreenkoms bekragtig word.

Laastens het 'n voormalige briefdraer van New Jersey skuldig gepleit op posdiefstal omdat hy duisende dollars van winkels langs sy roete gesteel het. Joseph Fenuto staar tot vyf jaar in federale tronkstraf en 'n boete van tot $250,000 XNUMX in die gesig.

New Jersey worstel steeds met verskeie uitdagings en werk aan oplossings wat die welstand en voorspoed van sy inwoners verseker.