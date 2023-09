Die verrassende ontdekking van 'n nuwe soort maanbewing

Wetenskaplikes het 'n merkwaardige ontdekking gemaak in hul studie van maanbewings. Toe Apollo-ruimtevaarders seismometers op die maan se oppervlak geplaas het, het hulle gevind dat die maan maanbewings ervaar, soortgelyk aan hoe die Aarde aardbewings ervaar. Hierdie maanbewings kom in vier verskillende tipes voor: diep, vlak, termies en dié wat veroorsaak word deur meteorietbotsings. ’n Onlangse ontleding van termiese aardbewingdata wat deur instrumente van die Apollo 17-sending aangeteken is, het egter ’n vyfde soort maanbewing aan die lig gebring wat voorheen onbekend was.

Tydens die Apollo 17-sending is drie seismometers gekalibreer om termiese aardbewings op die maan aan te teken. Hierdie toestelle het data van Oktober 1976 tot Mei 1977 ingesamel. Termiese aardbewings vind plaas as gevolg van uiterste temperatuurveranderinge soos die maan van dag na nag oorgaan, wat wissel van 250 grade Fahrenheit (121 grade Celsius) tot -208 grade Fahrenheit (-133 grade Celsius).

Met behulp van gesofistikeerde tegnieke, insluitend masjienleer, het navorsers van die California Institute of Technology die data weer ondersoek. Hulle het ontdek dat termiese aardbewings gereeld gedurende die dag voorkom, maar hulle het ook bykomende skuddings gevind wat nie met die termiese aardbewings verband hou nie. Hierdie nuwe aardbewings het eers in die oggend plaasgevind.

Om die bron van hierdie geheimsinnige aardbewings te bepaal, was navorsers verbaas om te vind dat hulle van die Apollo 17-maanlanderbasis afkomstig is. Elke oggend, terwyl die landerbasis deur die son verhit word, sit dit uit en vibreer, wat die aardbewings veroorsaak. Hierdie aardbewings kom met merkwaardige gereeldheid voor en vind elke vyf tot ses minute plaas oor 'n tydperk van vyf tot sewe aardure.

Alhoewel hierdie maanbewings dalk nie natuurlik voorkom nie, dra hulle steeds by tot ons begrip van die maan se seismiese aktiwiteit. Hierdie kennis is van kardinale belang vir toekomstige maanontwikkeling.

Die navorsers beklemtoon die belangrikheid daarvan om die bestaande data te bestudeer om eksperimente en sendings te ontwerp wat die regte vrae oor die maan kan beantwoord. Die maan is die enigste hemelliggaam, behalwe die Aarde, wat veelvuldige seismometers op sy oppervlak het, wat 'n unieke geleentheid bied om 'n ander planetêre liggaam in diepte te bestudeer.

In onlangse maande is 'n nuwe seismiese instrument genaamd die Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) deur Indië se Chandrayaan 3 Lander op die maan ontplooi. Dit het daarin geslaag om 'n natuurlike maanbewing op 26 Augustus 2023 op te teken, hoewel die presiese bron van die aardbewing nog ondersoek word.

Verdere navorsing oor maan seismiese aktiwiteit sal wetenskaplikes help om die maan se ondergrondse kratering uit te beeld en na afsettings te soek. Verder, deur seismometers in permanente skadustreke by die maan se Suidpool te plaas, kan navorsers moontlik waterys opspoor wat onder die oppervlak vasgevang is, aangesien seismiese golwe stadiger deur water beweeg.

Die bevindinge van hierdie studie is op 5 September in die Journal of Geophysical Research – Planets gepubliseer.

Bronne:

– Die oorspronklike bronartikel

– Tydskrif vir Geofisiese Navorsing – Planete (5 September 2023)