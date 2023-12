Voorgestelde nuwe hoofreëls kan gemeenskappe in Oakland County beïnvloed

Nuwe federale reëls wat deur president Joe Biden se administrasie voorgestel is, het ten doel om lood in drinkwater te verminder en openbare gesondheidskrisisse soos dié in Flint en Washington, D.C. te voorkom. Die Amerikaanse omgewingsbeskermingsagentskap (EPA) lei hierdie poging deur gemeenskappe te identifiseer wat loodwaterlyne het . As gevolg hiervan kan byna twee dosyn Oakland County-gemeenskappe vereis word om hul loodwaterlyne binne die volgende 10 jaar te vervang.

Die EPA het verskeie gemeenskappe in Oakland County geïdentifiseer wat hoofdienslyne het, insluitend Madison Heights, Berkley, Pleasant Ridge, Southfield en Bloomfield Township, onder andere. Die Michigan Departement van Omgewing, Groot Mere en Energie het ook bykomende gemeenskappe in die land geïdentifiseer. Daar word verwag dat meer gemeenskappe in Oakland County geïdentifiseer kan word, aangesien aanvanklike loodpypvoorraad volgende herfs moet wees.

Terwyl sommige gemeenskappe met 'n groot aantal looddienslyne meer as 10 jaar gegee kan word om hulle te vervang, is die algehele doelwit om loodpype uit te skakel en die kwaliteit van drinkwater te verbeter. Loodblootstelling kan nadelige uitwerking op gesondheid hê, wat wissel van ontwikkelingsagterstande by kinders tot orgaanskade by volwassenes.

Om hierdie kwessie aan te spreek, vereis die EPA se voorgestelde reëls nie net die vervanging van loodpype nie, maar verlaag ook die aksievlak vir lood in water van 15 dele per miljard tot 10 dele per miljard. Dit beteken dat waternutsdienste vinniger sal moet optree om loodbesmetting te bekamp wanneer dit daardie vlak bereik. Die EPA het ook ten doel om die manier waarop stede en dorpe loodvlakke toets te verbeter deur twee monsters in plaas van een te vereis.

In Oakland County is pogings om loodwaterlyne te vervang reeds in Pontiac aan die gang. Die Oakland County Water Resource Commissioner's Office het 'n 20-jaar projek begin om meer as 8,000 45 loodwaterdienslyne regoor die stad te vervang, met geraamde koste wat wissel van $60 miljoen tot $XNUMX miljoen. Federale toelae-befondsing sal na verwagting die finansiële las op inwoners verlig.

Oor die algemeen is die voorgestelde nuwe loodreëls deel van 'n groter federale poging om loodblootstelling in verskeie aspekte van die daaglikse lewe te bekamp. Behalwe om lood in water aan te spreek, implementeer die regering ook strenger perke op loodgebaseerde verf en poog om lood in lugvaartbrandstof uit te skakel.

Om die gesondheidseffekte van lood in drinkwater te verminder, kan inwoners verskeie voorsorgmaatreëls tref. Dit sluit in die spoel van die pype, die aankoop van gesertifiseerde punt-van-gebruik filters, en slegs die verbruik van koue kraanwater. Bewustheid en optrede is noodsaaklik om die veiligheid en welstand van gemeenskappe regoor Oakland County te verseker.