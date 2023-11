Hou diepseemynbou 'n bedreiging vir die seelewe in? Insigte van boordeksperimente

Diep onder die see se oppervlak lê groot reserwes van waardevolle metale soos yster en mangaan. Hierdie kosbare hulpbronne, in die vorm van aartappelgrootte nodules en metaalryke korsies, het die aandag getrek van diepsee-mynmaatskappye wat daarop gemik is om dit vir batterye en elektronika in te span. Kommer is egter geopper oor die potensiële skade wat hierdie mynaktiwiteite die seelewe kan berokken. ’n Onlangse studie, gepubliseer in die joernaal Nature Communications, werp lig op hierdie bekommernisse deur boordeksperimente wat op helm-jellievisse in die Noorse fjords uitgevoer is.

Met behulp van helm-jellievisse as die navorsingsonderwerpe, het wetenskaplikes daarop gemik om die impak van sediment wat in hul tenks gepomp word, te verstaan, wat toestande naboots wat uit diepsee-mynbou kan ontstaan. Die resultate was treffend: die jellievisse het gesukkel om die teenwoordigheid van modderige water te hanteer. Hulle het probeer om van die sediment ontslae te raak deur oortollige slym te produseer, 'n sigbare reaksie wat soos ryp toue gelyk het. Op molekulêre vlak is stresreaksies waargeneem, met gene wat verband hou met weefselherstel en die immuunstelsel wat aktief geword het.

Dr. Helena Hauss, 'n mariene ekoloog wat by die studie betrokke is, het kommer uitgespreek oor die energie-uitgawes wat die jellievisse benodig om sediment te bestry en hul welstand te handhaaf. In die diep oseaan waar hierdie wesens woon, is voedsel skaars, en die bykomende energielas wat deur modderige water opgelê word, kan tot hongersnood en verlaagde voortplantingstempo's lei. Hierdie bevindinge dui daarop dat die gevolge van diepsee-mynbou verreikende gevolge kan hê, nie net vir seelewe nie, maar ook vir mense.

Volgens die navorsers speel diere soos helm-jellievisse 'n deurslaggewende rol in die koolstofsiklus deur koolstofdioksied in die diep see gestoor te hou eerder as om dit in die atmosfeer vry te stel. Boonop kan visspesies wat van hierdie middel-oseaan-gemeenskappe afhanklik is, insluitend kommersieel belangrike spesies soos tuna, negatief beïnvloed word. Daarom word die beskerming van die delikate balans van die oop oseaan noodsaaklik om die ekologiese dienste wat dit verskaf te handhaaf.

Die studie se bevindinge dui op 'n belangrike stap in die begrip van die potensiële omgewingsimpakte van diepsee-mynaktiwiteite. Terwyl die wêreld worstel met die groeiende vraag na minerale, moet beleidmakers, wetenskaplikes en mynmaatskappye saamwerk om volhoubare praktyke daar te stel wat mariene ekosisteme en die delikate balans van ons planeet se oseane beskerm.

Algemene vrae

Wat is diepsee mynbou?

Diepseemynbou verwys na die ontginning van waardevolle minerale uit die seebodem. Dit behels die verwydering van metaalryke knoppies of korsies wat in onderwaterstreke soos hidrotermiese ventilasies voorkom.

Wat is helm-jellievisse?

Helm-jellievisse is groot, etebord-grootte jellievisse wat wêreldwyd in diep waters voorkom, tipies op dieptes van 1,500 2,000 tot XNUMX XNUMX voet. Hulle dien as verteenwoordigende organismes vir die sagte lyf diere wat in die oop see woon.

Wat was die uitwerking van sedimentblootstelling op die jellievis?

Blootstelling aan sediment het gelei tot sigbare reaksies soos die vervaardiging van oormatige slym om van die modderige water ontslae te raak. Op molekulêre vlak is stresreaksies waargeneem met die aktivering van gene wat verband hou met weefselherstel en die immuunstelsel.

Waarom is diepsee-mynbou 'n rede tot kommer?

Diepsee-mynaktiwiteite kan moontlik die seelewe benadeel en noodsaaklike ekologiese prosesse ontwrig. Dit kan lei tot hongersnood en verminderde voortplantingsyfers vir verskeie diepsee-organismes, wat die delikate balans van die see-ekosisteem en die beskikbaarheid van belangrike visspesies waarop mense staatmaak vir voedsel, beïnvloed.

Wat kan gedoen word om seelewe te beskerm?

Die beskerming van seelewe vereis die implementering van volhoubare praktyke en regulasies vir diepsee-mynbou. Samewerking tussen beleidmakers, wetenskaplikes en mynmaatskappye is die sleutel om verantwoordelike hulpbronontginning te verseker terwyl die integriteit van mariene ekosisteme bewaar word.

