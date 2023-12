Gewilde hondename in New York en die Verenigde State

’n Onlangse verslag het die gewildste hondename in elke staat, insluitend New York, aan die lig gebring. Die studie, uitgevoer deur US News & World Reports se 360 ​​Resensies, het datapunte van 'n derdeparty troeteldierversekeringsbedryfsvennoot ontleed, wat insigte verskaf oor troeteldiername gebaseer op staatswoning.

Interessant genoeg het die studie bevind dat troeteldiername regoor die Verenigde State nie beduidend verskil nie. Die tophondnaam in New York, sowel as in Amerika in die algemeen, is Bella. Hierdie naam, gewild deur die "Twilight" en "Harry Potter" franchises, het guns gevind by troeteldier eienaars in 37 state en die Distrik van Columbia.

Benewens Bella, sluit ander gewilde honde-monikers in New York Luna, Max, Coco en Milo in, wat die top vyf hondename in die staat uitmaak. Hierdie name het ook in die top troetelname van 2020 verskyn, saam met Luna en Max.

Die studie het verder 'n interessante tendens in die top 100 troetelname aan die lig gebring. Baie van hierdie name is geïnspireer deur heidense gode, soos Apollo, Luna, Zeus, Loki en Thor. Dit blyk dat sommige troeteldierouers unieke en kragtige name vir hul harige vriende kies.

Kos-geïnspireerde name het ook 'n verskyning op die lys gemaak, met keuses soos Peper, Heuning, Grondboontjiebotter, Koekie en Oreo wat gewild was onder troeteldiereienaars.

As jy nuuskierig is om die volledige lys van die top 100 hondename in New York en die Verenigde State te sien, kan jy US News & World Reports besoek vir meer besonderhede.

Die keuse van die regte naam vir jou honde metgesel is 'n besluit wat spreek tot jou troeteldier se persoonlikheid en jou persoonlike voorkeure. Of jy nou met 'n gewilde keuse of iets meer uniek gaan, die belangrikste ding is dat die naam perfek pas by jou geliefde pooch.