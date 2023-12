Winterweer sal na verwagting sneeu en sterk wind na Sentraal-New York bring

Opsomming: Sentraal-New York maak gereed vir winterweer aangesien sterk winde en etlike duim sneeu voorspel word om Sondagaand te begin val. Die Nasionale Weerdiens het winterweeradvies vir die streek uitgereik, met Syracuse wat na verwagting sowat 'n halfduim reën sal ontvang, gevolg deur twee tot drie duim sneeu. Onondaga County is tot Maandagaand onder 'n winterweeradvies, met die potensiaal vir gladde pendelroetes. Ander provinsies, soos Oneida, Madison, Oswego en Jefferson, sal na verwagting wisselende hoeveelhede sneeu ontvang, met reistoestande wat waarskynlik uitdagend sal wees. Daar word egter voorspel dat Cayuga County min tot geen sneeu sal ontvang nie.

Winterstorm gaan Sentraal-New York tref: Steun vir sneeu en stormwinde

