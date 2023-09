Mortal Kombat 1 onthul Jean-Claude Van Damme as Johnny Cage

NetherRealm Studios, die skeppers van Mortal Kombat 1, het pas die voorkoms van Jean-Claude Van Damme as Johnny Cage in die speletjie onthul. Die onthulling van hierdie spesiale vel, wat Van Damme in sy ikoniese uitrusting uit die 1988-rolprent Bloodsport vertoon, het plaasgevind tydens die reeks-medeskepper Ed Boon se episode van Hot Ones.

Van Damme se verskyning in Mortal Kombat 1 hou betekenis in weens die geskiedenis tussen Bloodsport, Van Damme en die spelfranchise self. In die vroeë stadiums van ontwikkeling was die eerste Mortal Kombat eintlik bedoel om 'n Van Damme-speletjie te wees. Die span agter die wedstryd wou hê Van Damme moet die ster van die titel wees, selfs foto's van Bloodsport in hul aanvanklike toonhoogte. Hierdie konsep het egter nooit tot stand gekom nie en in plaas daarvan is Mortal Kombat gebore. Johnny Cage, een van die speletjie se karakters, was nog altyd 'n huldeblyk of parodie van Van Damme, wat hierdie spesiale vel 'n hoogtepunt van daardie verband maak.

Die Van Damme-vel sal beskikbaar wees vir Kombat Pack-eienaars, wat toegang het tot bykomende inhoud deur die seisoenpas. Alhoewel beeldmateriaal van die vel al voorheen geterg is, is dit die eerste keer dat die weergawe volledig onthul is. Dit sal na verwagting saam met Mortal Kombat 1 se vroeë toegangsvrystelling bekendgestel word.

Mortal Kombat het 'n geskiedenis van die inkorporering van celebrity skins in die spel. Vorige aflewerings het velle gehad met die gelykenisse en stemme van DJ Dimitri Vegas, sowel as rolverdelings Bridgette Wilson, Linden Ashby en Christopher Lambert van die 1995 Mortal Kombat-film. Daarbenewens het Mortal Kombat X 'n spesiale vel vir Jax ingesluit, uitgebeeld deur Carl Weathers, saam met die Predator DLC.

