Mortal Kombat 1 ontvang opwindende November-opdatering

By

NetherRealm Studios het nog 'n opwindende opdatering vir Mortal Kombat 1 op 15 November gelewer. Hierdie nuutste pleister, die tiende sedert die speletjie se vrystelling in middel September, bring 'n magdom opwindende inhoud en foutoplossings om die spelerervaring te verbeter.

Een van die uitstaande toevoegings in hierdie opdatering is die bekendstelling van 'n Thanksgiving Fatality aan die Premium Winkel-rotasie. Hierdie seisoenale fataliteit bied spelers 'n unieke en grusame afrondingsbeweging om hul vaardighede ten toon te stel. Daar is egter berigte dat die animasie vir hierdie Fatality dalk nie korrek aktiveer nie, en NetherRealm Studios werk waarskynlik aan 'n oplossing.

Boonop bring die opdatering nuwe seisoenale invalle-inhoud, wat spelers nuwe uitdagings en opwindende gevegte bied. Die besonderhede van hierdie nuwe invalle moet nog ten volle geopenbaar word, maar spelers kan opwindende ontmoetings en belonings verwag.

Verder spreek die pleister verskeie foutoplossings aan, wat die algehele spelervaring verbeter. Die besonderhede van hierdie regstellings is tans beperk, maar NetherRealm Studios se verbintenis om die speletjie se meganika te verfyn verseker 'n aangename en naatlose ervaring vir alle spelers.

Dit is belangrik om daarop te let dat die opdatering se grootte verskil na gelang van die platform. Spelers op die Xbox Series X kan 'n aflaaigrootte van ongeveer 1.6 GB verwag, terwyl Steam-gebruikers 'n groter opdatering van 83 GB in die gesig staar, wat 'n herinstallering van die hele speletjie vereis. Nintendo Switch-eienaars moet ook 27 GB van hul 35 GB-speletjie aflaai.

In die algemeen wys hierdie November-opdatering NetherRealm Studios se toewyding om Mortal Kombat 1 voortdurend te verbeter. Met die bekendstelling van nuwe inhoud, foutoplossings en 'n unieke Thanksgiving Fatality, kan spelers uitsien na 'n selfs meer meeslepende en opwindende spelervaring.

Wat bevat die November-opdatering vir Mortal Kombat 1?

Die November-opdatering vir Mortal Kombat 1 stel 'n nuwe Thanksgiving Fatality bekend aan die Premium Winkel-rotasie, Seasonal Invasions-inhoud en foutoplossings.

Is die Thanksgiving Fatality beskikbaar vir alle platforms?

Ja, die Thanksgiving Fatality kan op alle platforms verkry word; daar was egter berigte van animasiekwessies waaraan NetherRealm Studios besig is om aan te spreek.

Wat is die inhoud van seisoenale invalle?

Seisoenale Invasions-inhoud bied spelers nuwe uitdagings en gevegte vir 'n beperkte tyd. Die spesifieke besonderhede van die nuwe inhoud moet nog bekend gemaak word.

Is daar enige regstellings ingesluit in die November-opdatering?

Ja, die opdatering bevat foutoplossings wat daarop gemik is om algemene spel te verbeter. Die besonderhede van hierdie regstellings is egter nie in die pleisternotas gespesifiseer nie.

(Bron: NVT)