Nitara se stemvertoning in Mortal Kombat 1 kry kritiek van spelers

Die jongste toevoeging tot die Mortal Kombat 1-lys is die karakter Nitara, uitgebeeld deur die aktrise Megan Fox. Die spel se spelersbasis is egter minder as beïndruk met Fox se stemvertoning.

Aangesien die karakterlys stadigaan bekend gemaak is, het aanhangers gretig die bekendstellingreeks vir Mortal Kombat 1 verwag. Terwyl ikoniese karakters soos Scorpion en Sub-Zero 'n terugkeer maak, is daar ook gefokus op die terugbring van karakters uit die "3D" ” era van Mortal Kombat, insluitend Nitara.

Dit is die eerste verskyning van Nitara sedert 2006 se Mortal Kombat: Armageddon. Die keuse om Megan Fox, bekend vir haar rolle in Transformers en Jennifer's Body, te rol, het wenkbroue laat lig onder die Mortal Kombat-aanhangersgemeenskap.

Megan Fox was onlangs betrokke by 'n ander groot speletjie, Diablo 4, waar sy lofprysings vir gevalle karakters gelewer het. Mortal Kombat 1 is egter haar eerste volwaardige waarnemende rol in 'n videospeletjie.

Tydens Nitara se onthulling het Megan Fox 'n spelvideo en brokkies dialoog verskaf. Aanhangers op Reddit het egter haar vertoning gekritiseer en dit beskryf as "platlynaflewering" en voorgestel dat sy dit dalk vir 'n salaris gebel het.

Terwyl sommige aanhangers glo dat die sleepwa-beeldmateriaal dalk nie die speletjie se klank akkuraat verteenwoordig nie, het vroeë spelers wat die speletjie bekom het soortgelyke kommer uitgespreek oor Fox se prestasie in die storiemodus. Ander het egter opgemerk dat haar vertoning in Nitara's Tower-einde beter was.

Die Mortal Kombat 1-gemeenskap sal binnekort die geleentheid kry om hul finale uitspraak te gee oor Megan Fox se uitbeelding van Nitara, aangesien die speletjie oor 'n paar dae vrygestel gaan word.

