Nuwe maniere om velle in Mortal Kombat 1 te ontsluit: spelers gebruik datummanipulasie

In die wêreld van videospeletjies vind spelers altyd innoverende maniere om uitdagings te navigeer en verborge inhoud te ontsluit. Mortal Kombat 1, die jongste aflewering in die ikoniese vegspeletjiereeks, is geen uitsondering nie. Onlangs het spelers 'n unieke tegniek ontdek om toegang te verkry tot voorheen onbeskikbare velle sonder om daarvoor te betaal.

Die ontwikkelaars by NetherRealm het sekere velle bekendgestel as deel van die Invasions-modus in Seisoen 1. Hierdie velle was aanvanklik net deur middel van spel verkrygbaar. Hulle is egter onlangs beskikbaar gestel vir aankoop met behulp van die in-game geldeenheid, Dragon Krystals. Hierdie stap het terugslag van die gemeenskap veroorsaak, aangesien spelers gelei is om te glo dat hierdie velle eers in toekomstige seisoene sou terugkeer.

In 'n verrassende wending het Mortal Kombat 1-spelers 'n manier gevind om die aankoop te omseil en hierdie gesogte velle gratis te ontsluit. Deur die datuminstellings op hul konsoles te manipuleer, kon spelers die Seisoen 1-velle toeganklik maak. Hulle moes eenvoudig die konsole se datum verander na 'n tyd voor 11 November, die speletjie oplaai, die verlangde velle koop en dan die datum terugstel na die hede. Hierdie uitbuiting het spelers toegelaat om die velle te behou sonder om enige geldeenheid te spandeer.

Die ontdekking van hierdie datummanipulasie-uitbuiting het vinnig deur sosialemediaplatforms soos Twitter en Reddit versprei. Spelers het hul suksesverhale gedeel en ander gewaarsku om nie hul swaarverdiende geldeenheid op hierdie velle te spandeer nie, aangesien hulle dit maklik kan ontsluit deur die datuminstellings te ontgin.

Vrae:

V: Kan ek hierdie uitbuiting op enige spelplatform gebruik?

A: Die uitbuiting is bevestig om op PlayStation 5 en Nintendo Switch-konsoles te werk.

V: Sal die gebruik van hierdie ontginning my spelervaring beïnvloed?

A: Alhoewel die uitbuiting self nie die spel beïnvloed nie, kan dit die ontwikkelaars se monetiseringstrategie en die integriteit van die in-speletjie-ekonomie ondermyn.

V: Sal NetherRealm hierdie uitbuiting regmaak?

A: Dit is hoogs waarskynlik dat die ontwikkelaars hierdie probleem met 'n hotfix of noodpleister sal aanspreek om die integriteit van hul monetiseringsplan te behou.

Soos spelers voortgaan om nuwe tegnieke en geheime binne Mortal Kombat 1 te ontbloot, bly die spel 'n dinamiese en ontwikkelende ervaring. Die opgewondenheid rondom hierdie ontdekkings beklemtoon die passievolle en vindingryke aard van die spelgemeenskap.

Bron: IGN