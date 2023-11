Ontdek hoe spelers betaling vir velle in Mortal Kombat 1 omseil

Die afgelope weke het Mortal Kombat 1-spelers 'n nuwe manier gevind om velle te kry sonder om enige geld te spandeer. Deur die datuminstellings op hul konsoles te manipuleer, kon spelers velle ontsluit wat voorheen net vir aankoop beskikbaar was. Hierdie slim uitbuiting het 'n golf van opgewondenheid onder Mortal Kombat-aanhangers ontketen, aangesien hulle nou toegang tot eksklusiewe inhoud kan kry sonder om 'n sent te spandeer.

Die ontdekking van hierdie uitbuiting kom na 'n omstrede stap deur NetherRealm, die ontwikkelaar van die speletjie, om voorheen eksklusiewe velle beskikbaar te stel vir aankoop met die speletjie se premium geldeenheid. Hierdie besluit is met terugslag van die gemeenskap ontvang, wat gevoel het dat hulle misbruik word. Spelers het egter vinnig 'n oplossing vir hierdie probleem gevind deur die datum op hul konsoles te verander.

Deur die datum te verander na 'n tyd voordat die velle beskikbaar gestel is vir aankoop, kan spelers dit gratis ontsluit. Hulle kan dan hul konsole terugstel na die korrekte datum en die oopgesluit velle hou. Hierdie slim taktiek het oor sosiale media-platforms versprei, met spelers wat hul suksesverhale deel en ander waarsku om nie hul geld te mors om die velle te koop nie.

Alhoewel hierdie ontginning 'n tydelike oplossing verskaf het vir spelers wat eksklusiewe velle wil bekom, is dit belangrik om daarop te let dat dit 'n oplossing is en nie 'n langtermynoplossing nie. NetherRealm sal waarskynlik hierdie kwessie in toekomstige opdaterings of regstellings aanspreek om te verseker dat spelers nie betaling vir in-speletjie-inhoud kan omseil nie.

Ten slotte, die ontdekking van hierdie datumskakelaar-ontginning in Mortal Kombat 1 het spelers 'n manier gegee om premium-velle te ontsluit sonder om enige geld te spandeer. Alhoewel dit 'n opwindende ontwikkeling is vir aanhangers van die spel, is dit belangrik om te onthou dat dit nie 'n permanente oplossing is nie en dalk in die toekoms gelap kan word. Spelers moet hierdie geleentheid geniet terwyl dit duur en dophou vir opdaterings van NetherRealm.

vrae

1. Hoe werk die datumskakelaaruitbuiting?

Om die datumskakelaar-ontginning te gebruik, verander spelers die datum op hul konsole na 'n tyd voordat die velle beskikbaar gestel is vir aankoop. Dit stel hulle in staat om die velle te ontsluit sonder om enige geld te spandeer. Hulle kan dan hul konsole terugstel na die korrekte datum en die oopgesluit velle hou.

2. Is die datumskakelaar 'n permanente oplossing?

Nee, die ontginning van die datumskakelaar is nie 'n permanente oplossing nie. Dit is waarskynlik dat NetherRealm hierdie kwessie in toekomstige opdaterings of regstellings sal aanspreek om te verseker dat spelers nie betaling vir in-speletjie-inhoud kan omseil nie.

3. Kan die datumskakelaar-ontginning op alle platforms gebruik word?

Terwyl die ontginning aanvanklik op PlayStation 5 ontdek is, is daar ook berig dat dit op die Nintendo Switch werk. Spelers op ander platforms moet versigtig wees en hul eie navorsing doen voordat hulle probeer om hierdie uitbuiting te gebruik.