'n Uitgelekte beeld van Ermac in Mortal Kombat 1 lei tot bespreking oor karakterontwerp

'n Uitgelekte beeld van Ermac in die komende speletjie Mortal Kombat 1 het 'n opskudding onder aanhangers veroorsaak, met sommige wat die karakterontwerpkeuses bevraagteken. Terwyl baie gretig wag op die vrystelling van die laaste lokprent, het aanhangers 'n neiging opgemerk van karakters in die speletjie met ooptoonskoene of kaalvoet. Baraka, Katana, Li Mei en Nitara is almal gesien met hul tone ontbloot.

Die uitgelekte beeld van Ermac vertoon die telekinetiese vegter in sy volle vorm, wat meer van sy voorkoms openbaar as wat voorheen getoon is. Terwyl aanhangers sy uitrusting oor die algemeen goedgekeur het, het sommige kommer uitgespreek oor sy gerimpelde, mummieagtige vel. Daar is hoop dat alternatiewe uitrustings of toerusting beskikbaar sal wees om hom te bedek.

Een herhalende vraag onder aanhangers is hoekom so baie karakters in Mortal Kombat 1 hul tone ontbloot het. Sommige kommentators op sosiale media het grappenderwys voorgestel dat iemand by NetherRealm dalk 'n voetfetisj het. Ander wonder of daar 'n dieper betekenis agter die oënskynlike voetfetisj is, soos kommentaar op Liu Kang se fassinasie met gevegskuns.

Dit is opmerklik dat Street Fighter 6 ook kritiek ondervind het vir sy uitbeelding van voete, wat daartoe gelei het dat sommige spekuleer dat dit 'n breër neiging binne vegspeletjies kan wees. Terwyl aanhangers angstig wag op die vrystelling van Mortal Kombat 1, moet dit nog gesien word of daar enige veranderinge aan die karakterontwerpe sal wees of of die bespiegeling van die voetfetisj aangespreek sal word.

Bronne:

– Brianna Reeves. "Mortal Kombat 1: Uitgelekte beeld wys Ermac se volledige vorm." Dexerto. (2023-09-11).