NASA-ruimtevaarder Thomas Mattingly is op 87 oorlede

NASA-ruimtevaarder Thomas Mattingly, bekend vir sy belangrike rol in die veilige terugkeer van die Apollo 13-bemanning tydens 'n kritieke missie, is op die ouderdom van 87 oorlede. Mattingly se uitsonderlike pogings van die grondbeheersentrum het 'n deurslaggewende rol gespeel om die bemanning se voortbestaan ​​te verseker .

Oorspronklik aangewys as die bevelmodule-vlieënier vir die Apollo 13-sending na die maan, is Mattingly net 72 uur voor lansering gegrond weens blootstelling aan rubella. Mattingly, wat nie deur hierdie terugslag afgeskrik is nie, het onskatbare ondersteuning gebied tydens die April 1970-sending toe 'n suurstoftenk-ontploffing die ruimtetuig ernstig beskadig het terwyl dit 320,000 XNUMX kilometer van die aarde af was.

Ten spyte daarvan dat hy nie self siek geword het nie, het Mattingly na die sendingbeheersentrum gewaag om energiebesparende prosedures te ontwikkel wat die ruimtetuig in staat sou stel om veilig weer die aarde se atmosfeer binne te gaan. Sy optrede het uiteindelik die lewens gered van die ruimtevaarders James Lovell, Jack Swigert en Fred Haise, wat 'n sirkelbaan uitgevoer het, maar nie in staat was om op die Maan te land nie, en uiteindelik in die Stille Oseaan neergespat het.

Mattingly se merkwaardige verhaal het wydverspreide erkenning gekry deur die 1995-film "Apollo 13", waar die akteur Gary Sinise hom uitgebeeld het en die aandag op die gelyknamige missie gebring het.

Voordat hy by NASA aangesluit het, het Mattingly sy loopbaan as 'n vlootvlieënier begin en is hy gekies as 'n ruimtevaarder in 1966. By NASA het hy die bevelmodule vir die Apollo 16-sending geloods en gedien as die bevelvoerder van twee ruimtependeltuigsendings.

"Thomas se bydraes het ons kennis buite die ruimtes aangedryf," het NASA-hoof, Bill Nelson, geprys, terwyl hy nadink oor Mattingly se beduidende impak op die agentskap se vooruitgang.

FAQ

V: Wat was Thomas Mattingly se rol in die Apollo 13-sending?



A: Thomas Mattingly het 'n deurslaggewende rol gespeel om die Apollo 13-bemanning veilig na die aarde terug te bring deur energiebesparende prosedures vanaf die grondbeheersentrum te ontwikkel.

V: Hoe het Thomas Mattingly bygedra tot NASA se ruimtemissies?



A: Mattingly het gedien as die bevelmodule-vlieënier vir die Apollo 16-sending en het later twee ruimtependeltuig-missies beveel.

V: Hoe het Mattingly se verhaal wydverspreide erkenning gekry?



A: Mattingly se merkwaardige verhaal het bekend geword deur die gewilde 1995-film "Apollo 13", waarin die akteur Gary Sinise hom uitgebeeld het.