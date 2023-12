Titel: Koffiebotsing: Regsgeveg breek tussen Yellowstone Star se koffiehandelsmerk en programskepper uit

Opsomming: 'n Broeiende regstryd tussen die akteur Cole Hauser se koffiehandelsmerk, Free Rein Coffee Company, en die Yellowstone-skepper Taylor Sheridan se plaas, Bosque Ranch, het die aandag van aanhangers getrek. Bosque Ranch het 'n regsgeding teen Free Rein ingedien vir handelsmerkskending, en beweer dat die handelsmerk se logo te veel ooreenstem met hul eie geregistreerde handelsmerk. Die regsgeding laat vrae ontstaan ​​oor die impak wat dit op die verfilming van die komende episodes van Yellowstone kan hê, wat reeds onsekerheid in die gesig staar oor Kevin Costner se betrokkenheid.

In 'n verrassende draai van die skerm af, het die gewilde Westerse drama Yellowstone hom vasgevang in 'n kafeïenaangedrewe kontroversie. Terwyl die produksie bekend is vir spanning agter die verhoog waarby hoofakteur Kevin Costner betrokke is, behels die jongste drama 'n onverwagte mededinger: koffie.

Cole Hauser, wat die geliefde cowboy Rip Wheeler op die program uitbeeld, het onlangs sy eie koffiehandelsmerk genaamd Free Rein Coffee Company bekend gestel. Die handelsmerk bied 'n reeks roosters, insluitend gemaalde koffie, heel bone en koffiepeule, alles geïnspireer deur die gees van die Weste. Net toe die handelsmerk egter aan die gang begin raak het, het dit 'n wettige terugslag in die gesig gestaar.

Bosque Ranch, wat deur Yellowstone-skepper Taylor Sheridan besit word, het 'n regsgeding teen Free Rein in Texas se federale hof aanhangig gemaak, met die bewering van handelsmerkskending, onregverdige mededinging en vals advertensies. Bosque Ranch beweer dat Free Rein se logo, met ineengevlegde letters “FR,” opvallend soortgelyk is aan hul eie geregistreerde handelsmerk, “BR”, wat moontlik verbruikers kan mislei. Free Rein het verkies om nie kommentaar oor die saak te lewer nie.

Wat hierdie regstryd besonder interessant maak, is die verband tussen Bosque Ranch en die Yellowstone-reeks. Die plaas dien as beide 'n verfilmingsplek vir die vertoning en die voorlopers daarvan, en Sheridan het onlangs sy eie koffiehandelsmerk in vennootskap met Community Coffee bekend gestel. Hierdie verweefdheid van koffie en die skepper van die program bring die potensiële impak op die vervaardiging van toekomstige episodes in twyfel.

Alhoewel dit onduidelik bly of hierdie regsaksie die verfilming van die komende seisoen, wat na verwagting volgende lente sal begin, sal beïnvloed, voeg dit nog 'n laag onsekerheid by die program. Met voortdurende spekulasie rondom Kevin Costner se betrokkenheid, verhoog die moontlikheid van spanning agter die skerms waarby nog 'n prominente rolverdeling betrokke is, net die verwagting vir Dutton-familie-aanhangers.