Katte: Onthul die geheime van reukkommunikasie deur bakteriese reuke

’n Onlangse baanbrekende studie wat aan die Universiteit van Kalifornië, Davis, gedoen is, het nuwe lig gewerp op hoe huiskatte reuke gebruik om met mekaar te kommunikeer. Alhoewel dit lank reeds bekend is dat soogdiere, insluitend katte, geure vir verskeie sosiale gedrag gebruik, ondersoek hierdie navorsing die rol van bakteriële reuke wat van anale kliere afkomstig is in die kat-reukkommunikasiestelsel. Die studie, gepubliseer in Scientific Reports, dra by tot die groeiende hoeveelheid wetenskaplike literatuur wat die verband tussen mikrobiese gemeenskappe en reukpersepsie by soogdiere beklemtoon.

Die navorsers, gelei deur Connie Rojas, 'n postdoktorale navorser wat saam met professor Jonathan Eisen werk, het 'n veelvlakkige benadering gebruik om anale klierafskeidings van 23 huiskatte te ondersoek. Deur DNA-volgordebepaling, massaspektrometrie en mikrobiese kweek het hulle daarop gemik om die chemikalieë wat in die afskeidings teenwoordig is en hul mikrobiese oorsprong te ontrafel.

Die resultate het aan die lig gebring dat katte se geure uit 'n mengsel van vlugtige organiese verbindings bestaan, insluitend aldehiede, alkohole, esters en ketone. Hierdie reukmiddels speel 'n deurslaggewende rol in verskeie aspekte van kattegedrag, soos territoriale merk, maat-aantrekkingskrag en mededingende afstoting. Alhoewel menslike reukstelsels sukkel om hierdie geure op te spoor, hou hulle groot betekenis in katte se sosiale lewens.

Interessant genoeg het die studie die hoogs veranderlike aard van katte se mikrobiome ontbloot, met vyf bakterie-genera, naamlik Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus en Streptococcus, wat die algehele samestelling oorheers. Individuele katte het egter verskillende mikrobiese profiele getoon, wat 'n reeks faktore voorstel wat hul mikrobioom diversiteit beïnvloed, insluitend ouderdom, vetsug, dieet, algemene gesondheid en leefomgewing.

Boonop het die span talle organiese verbindings in die anale klierafskeidings geïdentifiseer, en genetiese analise het aangedui dat hierdie chemikalieë gesintetiseer kan word deur die bakterieë wat in die anale kliere woon.

Met toekomstige aspirasies om hul navorsing uit te brei, beoog die wetenskaplikes om 'n groter monstergrootte van huiskatte in te sluit en reukkommunikasie in ander spesies binne die katfamilie te verken.

Vrae:

V: Hoe gebruik katte reuk om te kommunikeer?

A: Katte gebruik reuke om hul grondgebied te merk, maats te lok en mededingers af te weer.

V: Wat is die hoofbakterie-genera wat in katte se anale klierafskeidings voorkom?

A: Die dominante bakterieë genera wat in die studie geïdentifiseer is, was Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus en Streptococcus.

V: Is katte se mikrobiome konsekwent oor individue?

A: Nee, die studie het hoogs veranderlike mikrobiome tussen individuele katte aan die lig gebring, met ouer katte wat gewoonlik 'n ander mikrobioom vertoon as jonger diere.

V: Watter faktore kan katte se mikrobiese populasies beïnvloed?

A: Die kat se dieet, gesondheidstoestande en algehele leefomgewing is van die faktore wat mikrobiese populasies in katte kan beïnvloed.

V: Hoe beïnvloed katte se geure hul gedrag?

A: Die vlugtige organiese verbindings wat in katte se reuke voorkom, is 'n integrale deel van verskeie gedrag, insluitend territoriale merk, maat-aantrekkingskrag en mededingende afstoting.

Bron: Universiteit van Kalifornië, Davis