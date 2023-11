Nuut vrygestelde Starfield sien 'n effense afname in spelertelling op Steam

Starfield, die hoogs verwagte speletjie wat deur Bethesda ontwikkel is, het 'n paar maande gelede tydens die bekendstelling daarvan op rekenaar en Xbox 'n opswaai gemaak. Dit het vinnig die "grootste Bethesda-speletjie-bekendstelling" in die geskiedenis geword, wat geweldige aandag en opgewondenheid van spelers getrek het. Onlangse data toon egter 'n effense afname in die aantal spelers wat by Starfield betrokke is, met meer individue wat tans Bethesda se vroeëre RPG, Skyrim, op die Steam-platform speel.

Op die oomblik is daar 15,386 13,776 spelers wat die wêreld van Skyrim verken, met 1,610 2011 individue wat die spesiale uitgawe-weergawe speel en XNUMX XNUMX gebruikers wat die oorspronklike XNUMX-weergawe geniet. Hierdie syfers dui op 'n groter spelersbasis in vergelyking met Starfield se huidige spelerstelling.

Starfield, met sy boeiende ruimteverkenningstema, spog tans met 11,563 24 aktiewe ruimtevaarders wat sy uitgestrekte heelal verken. Alhoewel hierdie nommer steeds indrukwekkend is, skiet dit tekort aan Skyrim se spelertelling op Steam. Starfield se hoogtepunt van 23,920 uur bereik 330,723 XNUMX spelers, terwyl die hoogtepunt van alle tye sedert sy vrystelling op XNUMX XNUMX staan. Ten spyte van hierdie pieke wat Skyrim se rekords oortref, het die algehele spelertelling van Starfield mettertyd 'n afname gesien.

Dit is opmerklik dat die spelerstatistieke vir Starfield op Xbox-konsoles en Game Pass 'n ander perspektief kan bied. Die verskil in spelerbetrokkenheid tussen die twee speletjies op Steam bly egter opmerklik, met inagneming van Starfield se onlangse vrystelling in vergelyking met Skyrim se langer geskiedenis.

Wat toekennings betref, het Starfield slegs een nominasie, Beste RPG, by The Game Awards ontvang. Hierdie kategorie sluit ander hoogs verwagte vrystellings in soos Baldur's Gate 3 en Final Fantasy 16, wat die strawwe kompetisie wat Starfield in die RPG-genre in die gesig staar, ten toon stel.

Wat Elder Scrolls-aanhangers betref wat gretig op Elder Scrolls 6 wag, is die ateljee se aankondiging van die speletjie se ontwikkeling gedryf deur aanhangersvraag en miskien 'n tikkie druk. Volgens Skyrim se hoofontwerper, Bruce Nesmith, was die aankondiging gevra omdat "die pikvurke en fakkels uit was." Terwyl Bethesda die speletjie se toekomstige vrystelling bevestig het, is dit waarskynlik dat dit 'n rukkie sal duur voordat beduidende opdaterings oor Elder Scrolls 6 se vordering onthul word.