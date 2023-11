San Jose onthul sy eie persoonlike uitgawe van Monopoly

Die stad San Jose gaan 'n nostalgiese reis langs die geheuebaan onderneem met die bekendstelling van sy eie uitgawe van die gewilde bordspeletjie Monopoly. Hierdie pasgemaakte uitgawe vervang die tradisionele plekke op die bord met plaaslike landmerke, wat inwoners en besoekers in staat stel om die stad op 'n heel nuwe manier te verken.

Een van die mees ikoniese landmerke in San Jose, die Winchester Mystery House, neem die middelpunt as die gesogte Boardwalk-posisie. Die stad se burgemeester, Matt Mahan, het sy opgewondenheid oor die persoonlike uitgawe uitgespreek en gesê dat dit 'n uitstekende geleentheid is om San Jose se ryk geskiedenis en prestasies te vier.

In hierdie unieke weergawe word Original Joe's die nuwe Park Place, terwyl die VTA die spoorwegplekke vervang. Die plaaslike transito-agentskap is opgewonde oor hierdie voorstelling en het selfs 'n hele bus toegedraai om die speletjie te bevorder.

Peters' Bakery, bekend vir sy heerlike gebrande amandelkoek, is nog 'n gewilde plaaslike besigheid op die spelbord. Die vraag na die pasgemaakte speletjies was oorweldigend, met 'n groot stapel voorafbestellings wat in 'n japtrap uitverkoop is. Hilda Ramirez, 'n boorling van San Jose, het haar liefde vir die konsep uitgespreek en met trots vyf speletjies gekoop, wat dit as die warmste Kersgeskenk in die Baai beskou het.

Die vrystelling van die San Jose-uitgawe het besoekers van heinde en verre gelok, insluitend 'n groep vriende wat al die pad van Lincoln, buite Sacramento, gery het om een ​​in die hande te kry. Met die insluiting van bekende landmerke wat 'n gevoel van trots wek, het hierdie individue hul opgewondenheid en tevredenheid uitgespreek.

Top Trumps USA, die maatskappy agter die skepping van hierdie persoonlike uitgawes, het voorheen stadsweergawes soos Napa Valley vrygestel. San Jose is egter die eerste groot stad in die Bay Area wat hierdie spesiale behandeling ontvang het. Aaron Green, wat Top Trumps VSA verteenwoordig, het die uitdagings genoem om te besluit watter plekke om op die bord te verskyn, aangesien almal verskillende menings het. Die doel is nietemin om die stad se belangrike landmerke en besighede te verewig, om te verseker dat toekomstige geslagte die speletjie kan geniet en oor San Jose se unieke storie kan leer.

Die San Jose-uitgawe van Monopoly bevat bykomende landmerke soos die Tech Interactive en die Children's Discovery Museum. Hierdie toevoegings verbeter die voorstelling van San Jose se lewendige kultuur en besienswaardighede verder.

Laat hierdie persoonlike uitgawe van Monopoly 'n bewys wees van die grootsheid van San Jose en sy status as een van die beste plekke om in die land te woon.