Leer kinders gesonde woedebestuur

Opsomming: Om kinders te leer hoe om woede op 'n gesonde manier te verwerk, kan vir ouers uitdagend wees. Erin Morrison, 'n mediese assistent en ma van twee, het 'n frase gedeel wat sy daagliks gebruik om beide haar kinders en haarself te help om ineenstortings te navigeer. Deur te sê: "Jy kan kwaad wees, maar jy kan nie gemeen wees nie," leer sy haar kinders om woede uit te druk sonder om tot kwetsende gedrag te wend.

In 'n onlangse Instagram-rol het Erin Morrison, bekend as @itstheconsciousmom, die impak bespreek van die gebruik van die frase "Jy kan mal wees, maar jy kan nie gemeen wees nie" in woedebestuur. Sy glo dat nie net kinders nie, maar ook volwassenes kan baat by hierdie eenvoudige dog kragtige frase. Morrison erken dat baie volwassenes nie die nodige gereedskap het om woede te reguleer nie en dat kinders leer deur hul ouers dop te hou.

Morrison beklemtoon die belangrikheid daarvan dat volwassenes hul eie behoeftes erken wanneer hulle kwaad word. Deur hierdie onderliggende emosies te verstaan ​​en aan te spreek, kan ouers hul kinders beter deur hul woede lei. Sy stel voor om jouself af te vra: "Wat het jy nodig as jy kwaad is?" ten einde effektiewe emosionele sorg vir beide volwassenes en kinders te verskaf.

Verder beklemtoon Morrison die belangrikheid van die modellering van gepaste gedrag wanneer hy kwaad is. Sy moedig kommunikasie aan, vra vir hulp, neem alleen tyd of neem deel aan onafhanklike aktiwiteite as gesonde hanteringsmeganismes. Deur hierdie alternatiewe te demonstreer, kan ouers hul kinders leer hoe om woede op 'n konstruktiewe manier te hanteer.

Hierdie benadering tot woedebestuur het by baie aanklank gevind, soos op Morrison se Instagram-plasing gesê. Ouers en opvoeders het die belangrikheid van sulke advies geprys en daarop gewys dat nie net kinders nie, maar ook volwassenes kan baat by die aanleer van gesonde maniere om emosies te verwerk. Hulle waardeer hoe hierdie eenvoudige frase 'n duidelike grens vir kinders bied terwyl dit hulle ook toelaat om hul woede uit te druk.

Ten slotte, om kinders gesonde woedebestuur te leer is noodsaaklik vir hul emosionele groei. Deur frases te gebruik soos "Jy kan kwaad wees, maar jy kan nie gemeen wees nie," kan ouers hul kinders lei om woede uit te druk sonder om hulle tot kwetsende of aggressiewe gedrag te wend. Dit is van kardinale belang vir volwassenes om deur voorbeeld te lei en die tyd te neem om ook na hul eie emosionele behoeftes te voldoen. Hierdie klein verskuiwings in benadering kan blywende verandering teweegbring en 'n gesonder emosionele omgewing vir beide kinders en volwassenes bevorder.