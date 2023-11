Call of Duty Modern Warfare 3 verwyder die wapeninstellingsfunksie ten gunste van Gunsmith-verbeterings

Call of Duty Modern Warfare 3, ontwikkel deur Sledgehammer Games in samewerking met Infinity Ward, word volgende week vrygestel. In afwagting van die speletjie se bekendstelling, het Sledgehammer Games besonderhede oor die speletjie se vorderingstelsel en die Gunsmith, die in-speletjie-skerm vir die pasmaak van wapens, gedeel. Een noemenswaardige aanpassingsfunksie sal egter afwesig wees by vanjaar se speletjie: Weapon Tuning.

Volgens die blogplasing deur Sledgehammer Games was die besluit om die Weapon Tuning-funksie te verwyder, gebaseer op gemeenskapsterugvoer. Die ontwikkelaars het erken dat Weapon Tuning, teenwoordig in vorige aflewerings soos Modern Warfare II, nie so intuïtief was as wat hulle gehoop het nie. Gevolglik het hulle besluit om eerder daarop te fokus om die Gunsmith-aanpassingservaring te verbeter. Hierdie verandering sal van toepassing wees op beide Modern Warfare II- en Modern Warfare III-wapens wat wysigings gebruik.

Die verwydering van Weapon Tuning sal ook 'n impak hê op Call of Duty Warzone, die gewilde Battle Royale-modus, en sal terugwerkend wees op Modern Warfare 2-gewere. Dit beteken dat voorafgeboude laaie met ingestelde gewere na voorraadinstellings teruggestel kan word. Spelers kan beduidende veranderinge in wapenprestasie as gevolg daarvan verwag.

Wat die spellengte betref, het spelers wat die digitale uitgawe van Modern Warfare 3 vooraf bestel het sedert Donderdag reeds toegang tot die enkelspelergedeelte gehad. Sommige spelers het egter gerapporteer dat die veldtog relatief kort is en ongeveer 3 tot 4 uur duur. Alhoewel die duur dalk kort lyk, is dit belangrik om daarop te let dat Modern Warfare 3 'n direkte opvolger van die vorige jaar se Modern Warfare 2 is.

Wat die toekoms van die Call of Duty-franchise betref, het Microsoft verlede maand sy verkryging van Activision Blizzard voltooi na 'n lang regstryd. Ten spyte van hierdie verandering in eienaarskap, het Xbox Game Studios en PlayStation ooreengekom om die franchise se teenwoordigheid op beide platforms te handhaaf, om "100%-pariteit" vir Call of Duty oor alle konsoles te verseker.

Vrae:

V: Wat is die Gunsmith in Call of Duty Modern Warfare 3?

A: The Gunsmith is 'n inspeletjie-skerm wat spelers toelaat om hul wapens aan te pas.

V: Wat is wapeninstelling?

A: Wapeninstelling is 'n pasmaakfunksie wat spelers toelaat om korrelverstellings aan wapenprestasie te maak.

V: Sal die verwydering van Weapon Tuning vorige Call of Duty-speletjies beïnvloed?

A: Ja, die verandering sal ook terugwerkend wees op Modern Warfare 2-gewere.

V: Hoe lank duur die enkelspeler-veldtog in Modern Warfare 3?

A: Spelers het 'n veldtoglengte van ongeveer 3 tot 4 uur aangemeld.