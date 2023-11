Nuwe artikel: Xbox se promosiestoot vir Call of Duty: Modern Warfare III

Xbox-gebruikers is vandag met 'n prominente advertensie ontmoet wat hulle aangemoedig het om Call of Duty: Modern Warfare III te koop, die jongste aflewering in die gewilde speletjie-franchise. Die plonsskerm, wat verskyn het toe die konsole aangeskakel is, het gemengde reaksies onder spelers ontlok.

Terwyl sommige Xbox-aanhangers hul opgewondenheid oor die nuwe veldtog uitgespreek het en die advertensie gretig omhels het, was ander minder entoesiasties. “Dit is dom. Ek speel nie Call of Duty nie; Ek het nooit Call of Duty gekoop nie. Ek moet nie my Xbox aanskakel nie en die letterlike eerste ding wat ek sien, is 'n toevoeging vir 'n speletjie, of enigiets vir die saak,” het een ontevrede gebruiker uitgespreek.

Vergelykings is getref met 'n soortgelyke promosie vir Starfield, 'n ander hoogs verwagte speletjie, wat 'n kort spatskermbehandeling ontvang het tydens sy bekendstelling terug in September. Kommer is geopper oor die potensiële indringendheid van sulke advertensiepraktyke wat vorentoe beweeg.

"Ek dink nie dit is so 'n groot ooreenkoms as dit 'n geleentheid of eersteparty-vrystelling is nie, maar ek kan sien hoekom mense nie daarvan sal hou nie," het 'n ander gebruiker meegevoel.

IGN het na Xbox uitgereik vir kommentaar, maar het geen reaksie ontvang ten tyde van die skryf hiervan nie.

Benewens die plonsskerm, bied Xbox ook 'n aflaaibare dinamiese agtergrond met die geliefde karakter Captain Price van die Call of Duty-franchise.

Hierdie promosiestoot deur Xbox vir Call of Duty: Modern Warfare III kom in die nasleep van Microsoft se onlangse verkryging van Activision Blizzard vir 'n verbysterende bedrag van $69 miljard. Terwyl PlayStation se bemarkingsooreenkoms vir Call of Duty tot 2024 strek, het Xbox se nuwe eienaarskap hulle nie gekeer om aktief hul kroonjuweelverkryging te bevorder nie.

Call of Duty: Modern Warfare III sal in fases vrygestel word, wat begin met vroeë toegang tot die veldtog op 2 November vir voorafbestellingskliënte. Die speletjie sal die storielyn van Modern Warfare II voortsit en nuwe elemente soos Open Combat Missions bekendstel, met multiplayer wat op 10 November beskikbaar word.

Vrae:

V: Wat is Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III is 'n uiters gewilde videospeletjie en die nuutste aflewering in die Call of Duty-franchise.

V: Is Call of Duty: Modern Warfare III op Xbox beskikbaar?

A: Ja, Call of Duty: Modern Warfare III is beskikbaar op Xbox, saam met ander platforms.

V: Wat is 'n plonsskerm?

A: 'n Plonsskerm is 'n prent of advertensie wat vertoon word wanneer 'n rekenaar- of konsoletoepassing begin word.

V: Wanneer sal Call of Duty: Modern Warfare III vrygestel word?

A: Vroeë toegang tot die veldtog het op 2 November 2022 begin, met multispeler wat op 10 November 2022 beskikbaar geword het.

V: Vir hoeveel het Microsoft Activision Blizzard verkry?

A: Microsoft het Activision Blizzard vir $69 miljard verkry.

