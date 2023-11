Jessica Gagen: Van Miss England tot Space Explorer

Jessica Gagen, 'n voormalige Mej. Engeland-wenner, is op 'n missie om hindernisse te verbreek en haar droom om 'n ruimtevaarder te word, te verwesenlik. Met 'n graad in lugvaart-ingenieurswese aan die Universiteit van Liverpool, het Jessica haar visier daarop gerig om die eerste skoonheidskoningin in die ruimte te word. Sy het onlangs 'n beduidende stap nader aan haar droom geneem deur die geleentheid te kry om 'n Boeing Starliner-ruimteskip by die Kennedy-ruimtesentrum in Orlando, VSA, te 'vlieg'.

Tydens haar besoek aan die Verenigde State het Jessica nie net die kans gehad om die Starliner-simulator te vlieg nie, maar het ook agter die skerms saam met Boeing-werknemers gegaan wat besig is om 'n ruimtetuig te ontwerp en te bou. Sy was gedompel in die wêreld van ruimteverkenning en het waardevolle insigte gekry in die werk wat in die veld gedoen word.

Benewens haar tyd by Boeing, het Jessica 'n BBP-toer deur die Kennedy-ruimtesentrum gekry en het die ongelooflike geleentheid gehad om na twee vuurpyllanserings vanaf Florida se Ruimtekus te kyk. Dit was 'n droomreis wat al haar verwagtinge oortref het.

As 'n hoofspreker by die Ascend-konferensie in Las Vegas, wat deur die Internasionale Ruimtestasie gereël is, het Jessica haar passie gedeel om vroue en kinders in STEM-vakke te bevorder. Haar doel is om meer meisies aan te moedig om loopbane in ingenieurswese te volg en stereotipes rondom die bedryf te verbreek.

Sedert sy die Mej. Engeland-titel gewen het, het Jessica 'n rolmodel geword vir aspirant-wetenskaplikes en ingenieurs. Sy beoog om haar platform te gebruik om die volgende generasie op te voed oor die diverse geleenthede in STEM-velde en die vaardighede wat ingenieurswese kan verskaf. Jessica se skoonheid met 'n doel-projek, genaamd The STEM Project, fokus daarop om jong geeste te inspireer en die potensiaal van verskillende tipes ingenieurswese ten toon te stel.

Met die oog op die toekoms, het Jessica ook aspirasies om opvoedkundige TV-dokumentêre programme aan te bied en nuwe tegnologieë te verken. En as sy die kans kry, sal sy die geleentheid gretig aanvaar om ruimte toe te reis.

Boeing se Starliner-ruimtetuig het reeds twee onbemande toetsvlugte voltooi, met die tweede wat die Internasionale Ruimtestasie suksesvol bereik het. Jessica gaan voort om haar drome na te jaag, en sy sal in Maart aan die 71ste Mej. Wêreld-kompetisie in Mumbai, Indië, deelneem.

