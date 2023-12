Rekordgetalle indringerkarp wat in die Mississippi-rivier gevang is

Opsomming: Wildbeamptes het suksesvol 'n aansienlike aantal indringerkarpe van die Mississippi-rivier naby Trempealeau, Wisconsin, gevang. Die Minnesota Departement van Natuurlike Hulpbronne het tot dusver die grootste enkele vang van indringerkarpe in Minnesota gemaak, insluitend 296 silwer karpe, 23 graskarpe en 4 grootkopkarpe. Hierdie karpe, wat oorspronklik na die VSA ingevoer is om akwakultuurplaaskwessies te beheer, het 'n bedreiging vir inheemse spesies en ekosisteme geword terwyl hulle noord deur riviere en strome versprei. Die stryd om hulle uit die Groot Mere te hou is deurslaggewend vir die beskerming van die visbedryf ter waarde van $7 miljard.

In 'n baanbrekende prestasie het wildbeamptes 'n rekord vang van indringerkarpe in die Mississippi-rivier gemaak. Minnesota se departement van natuurlike hulpbronne het 'n totaal van 296 silwer karpe, 23 graskarpe en 4 grootkopkarpe naby Trempealeau, Wisconsin, suksesvol gevang. Hierdie gebeurtenis is die mees uitgebreide enkele vang van indringerkarp in Minnesota se geskiedenis. Die groot aantal karpe wat gevang word, wek kommer oor hul potensiële impak op inheemse spesies en ekosisteme.

Oorspronklik is hierdie karpe in die 1960's en 1970's na die VSA ingevoer met die doel om probleme op akwakultuurplase op te los. Deur toevallige vrystellings en oorstromings het hulle egter hul weg in die Mississippi-rivier gevind en het sedertdien na riviere en strome oor die middel van die nasie versprei. Karp, bekend vir hul vraatsugtige eetlus, kan tot 40% van hul liggaamsgewig in 'n dag verbruik. Dit maak hulle uiters doeltreffend om inheemse spesies uit te kompeteer en akwatiese ekosisteme te ontwrig.

Alhoewel 'n presiese skatting van die indringerkarpbevolking in die VSA nie beskikbaar is nie, word daar geglo dat dit in die miljoene is. Wildbeamptes is veral bekommerd daaroor om hulle uit die Groot Mere te hou, aangesien hul teenwoordigheid 'n wesenlike bedreiging vir die streek se visbedryf kan inhou, ter waarde van $7 miljard.

Grace Loppnow, die Minnesota DNR se indringerkarp-koördineerder, het opgemerk dat hoewel die aantal karp wat gevang is rede tot kommer is, dit waarskynlik is dat hulle stroomop beweeg het en nie in Minnesota-waters uitgebroei het nie. Om proaktiewe maatreëls te tref om verdere verspreiding te voorkom en die populasie van indringerkarpe te beheer, bly 'n topprioriteit vir wildlewebeamptes.