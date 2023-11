Lucy Ruimtetuig ontdek Mini Maan Metgesel tydens Asteroïde Besoek

In 'n merkwaardige vonds deur NASA se Lucy-ruimtetuig, is 'n klein asteroïde genaamd Dinkinesh aan die lig gebring om sy eie miniatuur bystand te hê. Die ontdekking is gemaak tydens 'n verbyvlieg van Dinkinesh, wat 300 miljoen myl daarvandaan in die hoof asteroïdegordel anderkant Mars geleë is.

Die Lucy-ruimtetuig het 'n beeld van die asteroïde-paar geneem toe dit ongeveer 270 myl van hulle af was. Ontleding van die data en beelde wat na die aarde teruggestuur is, het bevestig dat Dinkinesh 'n skamele halwe myl (790 meter) in deursnee meet, terwyl sy gepaardgaande maan 'n minuskule een-tiende van 'n myl (220 meter) groot is.

Hierdie onverwagte bevinding bring nuwe opwinding vir die Lucy-sending, wat ontwerp is om die groter en meer enigmatiese Trojaanse asteroïdes wat naby Jupiter geleë is, te bestudeer. Lucy, wat in 2021 van stapel gestuur is, sal na verwagting die eerste van hierdie Trojaanse asteroïdes in 2027 bereik en uitgebreide verkenning doen vir 'n duur van minstens ses jaar. Oorspronklik beplan om sewe asteroïdes te teiken, het die missie sy lys uitgebrei en sluit nou 'n totaal van 11 teikens in.

Interessant genoeg het die naam Dinkinesh betekenis aangesien dit beteken "jy is wonderlik" in Ethiopië se Amhariese taal. Die belangrikheid van hierdie ontdekking strook werklik met sy naam, aangesien Suidwes Navorsingsinstituut se Hal Levison, die hoofwetenskaplike, sy verwondering in 'n verklaring uitgespreek het.

Vrae:

V: Wat is die Lucy-ruimtetuig?

A: Die Lucy-ruimtetuig is 'n NASA-sending wat ontwerp is om Trojaanse asteroïdes, wat naby Jupiter geleë is, te bestudeer.

V: Wat is die grootte van Dinkinesh asteroïde en sy maanmetgesel?

A: Dinkinesh is slegs 'n halfmyl (790 meter) in deursnee, terwyl sy maanmetgesel 'n skamele een-tiende van 'n myl (220 meter) groot is.

V: Wat is die betekenis van die naam Dinkinesh?

A: Die naam Dinkinesh beteken “jy is wonderlik” in Ethiopië se Amhariese taal.