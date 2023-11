Microsoft konsolideer projekbestuurdienste om spansamewerking te verbeter

Microsoft stroomlyn sy projekbestuurdienste om doeltreffendheid en samewerking vir klein spanne en besighede te verbeter. Onlangs aangekondig by die maatskappy se Ignite-geleentheid, sal Microsoft sy taakbestuur- en beplanningshulpmiddels, insluitend Microsoft To Do, Microsoft Planner en Microsoft Project vir die web, saamsmelt in 'n verenigde ervaring genaamd Microsoft Planner.

Die nuwe Microsoft Planner-ervaring sal aanvanklik binne die Planner-toepassing in Microsoft Teams in die lente 2024 bekendgestel word, gevolg deur 'n webweergawe later in die jaar. Bestaande take deur Beplanner en To Do-programme in Microsoft Teams sal ook herhandel word onder die naam "Beplanner." Verder sal Microsoft Project vir die web 'n soortgelyke hernoemproses ondergaan om in die komende maande Planner te word. Huidige gebruikers kan verwag om toegang tot dieselfde kenmerke te behou na die opdatering.

Met die integrasie van KI-geaktiveerde vermoëns, beoog Microsoft Planner om 'n gesentraliseerde platform te bied vir die bestuur van werk oor 'n diverse reeks werknemers, van inligtingswerkers tot voorlynwerkers en projekbestuurders. Die nuwe kenmerke sal taakontdekking vergemaklik, skedulerings- en hulpbronhulpmiddels bied vir die skep van projekplanne, en 'n KI-integrasie bekendstel genaamd Copilot. Copilot sal gebruikers help met die skep van planne deur teksaanwysings, doelwitte voorstel en nuwe take voorstel soos planne ontwikkel.

Alhoewel spesifieke besonderhede oor die nuwe Planner-ervaring skaars is, is dit onduidelik of enige kenmerke van die bestaande Planner- en To Do-toepassings uitgefaseer sal word. Microsoft se besluit om sy beplanningsinstrumente te verenig, dui egter op 'n strategiese stap om meer effektief te kompeteer teen mededingende taakbestuuraanbiedinge soos Trello, Asana en Airtable. Deur hul produkte te konsolideer, beoog Microsoft om 'n omvattende oplossing te verskaf wat vergelykbare vermoëns bied, terwyl dit sy uitgebreide reeks produktiwiteitnutsmiddels benut.

Algemene vrae

1. Wanneer sal die nuwe Microsoft Planner-ervaring beskikbaar wees?

Die nuwe Microsoft Planner-ervaring sal in die lente van 2024 in die Planner-toepassing in Microsoft Teams bekendgestel word.

2. Sal daar 'n webweergawe van die nuwe Microsoft Planner wees?

Ja, 'n webweergawe van die nuwe Microsoft Planner sal later in dieselfde jaar die aanvanklike vrystelling in Microsoft Teams volg.

3. Watter veranderinge sal aan die bestaande Take by Planner en To Do apps gebeur?

Die bestaande Take by Planner en To Do-programme in Microsoft Teams sal hernaam word as "Beplanner."

4. Sal Microsoft Project vir die web ook herdoop word as Beplanner?

Ja, Microsoft Project vir die web sal ook in die komende maande 'n hernoemproses ondergaan om Planner te word.

5. Hoe sal KI by die nuwe Microsoft Planner-ervaring geïntegreer word?

Die nuwe Planner-ervaring sal KI-geaktiveerde vermoëns insluit, soos 'n KI-integrasie genaamd Copilot. Copilot sal gebruikers help met die skep van planne deur teksaanwysings, doelwitte voorstel en nuwe take voorstel.