Nuwe spelmodus en opdaterings vir vroeë toegang kom teen die storm

Uitgewer Hooded Horse het aangekondig dat die gewilde speletjie Against the Storm volgende maand vroeë toegang sal verlaat met 'n hoogs verwagte 1.0-opdatering. Hierdie opdatering sal 'n splinternuwe spelmodus bekendstel genaamd Queen's Hand, wat spesifiek ontwerp is om ervare spelers uit te daag met unieke reëls en belonings.

Against the Storm, wat beskryf word as 'n "donker fantasiestadbouer", dompel spelers in 'n post-apokaliptiese wêreld waar hulle die beskawing moet herbou te midde van verwoestende reën. As die koningin se onderkoning lei spelers 'n diverse groep oorlewendes, insluitend mense, bevers, akkedisse, jakkalse en harpies. Saam moet hulle die wildernis herwin en 'n toekoms vir die mensdom verseker.

Een van die opwindendste aspekte van die komende opdatering is die toevoeging van Queen's Hand. Hierdie spelmodus bied aan spelers die uiteindelike uitdaging om die Adamantine-seël binne 'n enkele siklus te herstel. As die moeilikste uitdaging in die spel, sal Queen's Hand selfs die mees ervare spelers tot hul grense druk.

Gedurende sy vroeë toegangstydperk het Against the Storm aansienlike ontwikkeling ondergaan, met gereelde inhoudopdaterings elke twee weke. Hierdie opdaterings het 'n wye reeks groot en klein veranderinge aan die spel gebring, insluitend die toevoeging van nuwe spesies soos die Fox-mense en verbeterings aan eindspelmeganika. Hooded Horse het verklaar dat hierdie opdateringskadens sal voortduur tot die volledige vrystelling van die speletjie.

Met sy boeiende spel en boeiende vertelling, het Against the Storm 'n toegewyde aanhangers gekry. Op Steam het die speletjie 'n oorweldigende positiewe gebruikersresensie-gradering van 95% van byna 14,500 XNUMX resensies ontvang. Spelers het sy meesleurende wêreldbou-meganika en uitdagende spel geprys.

Aanhangers van Against the Storm kan uitsien na die speletjie se amptelike vrystelling op 8 Desember. Behalwe dat dit beskikbaar is in die Microsoft Store, sal die speletjie ook by die PC Game Pass-biblioteek aansluit, danksy 'n onlangse vennootskap met Microsoft. Hierdie samewerking sal die speletjie na 'n selfs groter gehoor bring en aan Game Pass-intekenare 'n nuwe en opwindende ervaring bied.

Of jy nou 'n ervare speler of nuut in die genre is, Against the Storm se komende opdatering beloof om 'n onvergeetlike spelervaring te lewer. Berei voor om die uitdagings van 'n verwoeste wêreld die hoof te bied en die beskawing teen alle kans te herbou.

FAQ

1. Wat is teen die storm?

Against the Storm is 'n donker fantasie-stadbou-speletjie waar spelers die beskawing herbou in 'n post-apokaliptiese wêreld wat deur meedoënlose reën geteister word.

2. Wanneer sal Against the Storm vroeë toegang verlaat?

Against the Storm sal vroeë toegang verlaat en sy 1.0-opdatering op 8 Desember vrystel.

3. Wat word die nuwe spelmodus genoem?

Die nuwe spelmodus word Queen's Hand genoem en is spesiaal gemaak om ervare spelers uit te daag met unieke reëls en belonings.

4. Op watter platforms sal Against the Storm beskikbaar wees?

Against the Storm sal in die Microsoft Store beskikbaar wees en sal ook by die PC Game Pass-biblioteek ingesluit word.

5. Watter opdaterings is gemaak gedurende die vroeë toegangsperiode?

Tydens vroeë toegang het Against the Storm gereelde inhoudopdaterings ontvang, insluitend die toevoeging van nuwe spesies en verbeterings aan eindspelmeganika.

