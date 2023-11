Microsoft beloon gerugte: wat kan verander vir spelers

Aandag, gamers en Microsoft-entoesiaste! Vandag is ons hier om die jongste gerugte rondom die geliefde Microsoft Rewards-program te bespreek. Beduidende veranderinge blyk op die horison te wees, insluitend die moontlike verdwyning van die Xbox-toepassing en weeklikse strepe. Maar moenie vrees nie, ons het al die besonderhede hier!

Microsoft-belonings: 'n vinnige inleiding vir beginners

Vir diegene wat nie vertroud is met die program nie, stel Microsoft Rewards gebruikers in staat om punte te verdien deur verskeie daaglikse take op Microsoft-platforms te voltooi, soos:

- Koop in die Microsoft Store

- Gebruik die Bing-soekenjin

- Speletjies op Xbox

Opgehoopte punte kan dan verruil word vir geskenkbewyse, Xbox Game Pass-intekeninge, promosie-items en vele ander belonings.

Die aankondiging van die afsluiting van die Xbox-toepassing

'n Aanhoudende gerug het die afgelope tyd die rondte gedoen oor die naderende staking van die Microsoft Rewards-toepassing op Xbox vanaf volgende maand. 'n Brasiliaanse speler het op 'n lang boodskap afgekom toe die toepassing bekendgestel is, wat aandui dat Microsoft dit vanaf Desember nie meer sal ondersteun nie.

Die einde van weeklikse strepe?

Onder die onthulde inligting blyk dit ook dat weeklikse strepe uitgeskakel kan word. Alhoewel Microsoft dit nie amptelik bevestig het nie, laat dit vrae ontstaan ​​oor die toekoms van uitdagings en missies wat gebruikers toelaat om daardie waardevolle punte te verdien.

Nuwe aktiwiteite beplan in die "My Rewards"-hub

Ten spyte van die kommerwekkende nuus, is daar 'n silwer randjie. Dieselfde boodskap wat vroeër genoem is, dui aan dat, na die verwydering van die Xbox-toepassing, bykomende aktiwiteite beskikbaar sal wees in die "My Rewards"-hub, toeganklik onder die speletjierekening. Dit beteken dat gebruikers steeds punte op ander platforms of deur nuwe missies sal kan verdien.

Nuwe uitdagings: voeg speserye by ons speletjiesessies!

Vars aktiwiteite: Kom ons hoop hulle sal selfs meer interessant en vermaaklik wees as die voriges om op te maak vir hierdie verwydering.

Ten slotte: moet ons bekommerd wees oor Microsoft-belonings?

Ter opsomming, as die beëindiging van die Xbox-toepassing wel plaasvind, beteken dit nie die einde van die Microsoft Rewards-program as geheel nie. Hierdie verandering kan bloot dui op 'n herorganisasie van die beloningstelsel by Microsoft en 'n aanpassing aan die metodes om punte te versamel. Ons moet net wag vir verdere inligting en amptelike bevestigings van die Amerikaanse firma om meer te wete te kom oor die program se toekoms. So, gamers, kom ons hou duim vas dat hierdie wysigings ons spelervaring sal verbeter.

FAQ

V: Hoe kan ek punte verdien met Microsoft Rewards?

A: Jy kan punte verdien deur in die Microsoft Store inkopies te doen, die Bing-soekenjin te gebruik en op Xbox te speel.

V: Waarvoor kan ek my punte gebruik?

A: Jy kan jou punte gebruik vir geskenkbewyse, Xbox Game Pass-intekeninge, promosie-items en verskeie ander belonings.

V: Sal die Xbox-toepassing vir Microsoft Rewards gestaak word?

A: Volgens gerugte kan die Xbox-toepassing volgende maand gestaak word, hoewel daar geen amptelike bevestiging van Microsoft was nie.

V: Sal die weeklikse strepe uitgeskakel word?

A: Alhoewel dit nie amptelik bevestig is nie, is daar gerugte wat daarop dui dat weeklikse strepe verwyder kan word.

V: Wat sal gebeur nadat die Xbox-toepassing verwyder is?

A: Bykomende aktiwiteite sal beskikbaar wees in die "My Rewards"-hub, wat gebruikers in staat stel om aan te hou om punte op ander platforms of deur nuwe missies te verdien.