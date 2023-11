Azure AI onthul gevorderde avatar-animasie en gepersonaliseerde stemhulpmiddels

Microsoft het twee innoverende kenmerke bekendgestel as deel van sy Azure AI-suite – AI Speech Text to Speech Avatar en Personal Voice. Hierdie instrumente bied opwindende moontlikhede vir inhoudskepping, stemsintese en digitale ervarings, maar bring ook belangrike etiese oorwegings na vore.

Azure AI Speech Text to Speech Avatar stel gebruikers in staat om fotorealistiese avatars te skep wat kan praat deur bloot beelde en 'n skrif te verskaf. Microsoft se instrument gebruik gevorderde masjienleermodelle om die avatar te animeer en outentieke spraak te genereer. Hierdie kenmerk bied geleenthede om opleidingsvideo's, klante-getuigskrifte en virtuele assistente te genereer.

Een merkwaardige aspek is dat hierdie avatars in verskeie tale kan gesels en selfs kan reageer op vrae wat buite die skrif is, deur gebruik te maak van KI-modelle soos OpenAI se GPT-3.5. Hierdie veelsydigheid brei die potensiële toepassings van die instrument uit, wat dit nuttig maak vir chatbots en interaktiewe kliëntediensscenario's.

Terwyl Microsoft die potensiaal vir misbruik erken wat met avatar-genererende tegnologieë geassosieer word, het hulle voorsorgmaatreëls geïmplementeer. Aanvanklik sal slegs voorafgeboude avatars vir die meeste Azure-intekenare toeganklik wees. Gepasmaakte avatars is tans beperk tot spesifieke gebruiksgevalle en vereis registrasie. Hierdie versigtige benadering het ten doel om die onetiese ontginning van die tegnologie te vermy.

Die bekendstelling van hierdie avatar-animasievermoëns het egter besprekings oor etiese kwessies laat ontstaan. Soortgelyk aan die onlangse SAG-AFTRA-staking, waar akteurs geveg het vir vergoeding vir KI-gegenereerde gelykenisse, ontstaan ​​die vraag of maatskappye individue moet vergoed vir die gebruik van hul virtuele personas. Die standpunt van Microsoft en sy kliënte oor hierdie saak bly onduidelik.

Nog 'n nuwe toevoeging tot Azure AI is Personal Voice, 'n verbetering binne die pasgemaakte neurale stemdiens. Persoonlike stem laat gebruikers toe om hul eie stemme vir verskeie doeleindes te herhaal, soos stemassistente, taaloorklanking en persoonlike vertellings. Microsoft tref voorsorgmaatreëls om regskomplikasies te vermy deur uitdruklike toestemming in die vorm van 'n aangetekende verklaring te vereis. Gebruikers moet ook instem tot spesifieke gebruiksriglyne, om te verseker dat die stemmodelle aan sekere beperkings voldoen.

Alhoewel Microsoft nie besonderhede verskaf het oor die vergoeding van akteurs vir die gebruik van hul persoonlike stembydraes nie, dui dit op 'n meer gemete benadering met hierdie kenmerk. Die maatskappy prioritiseer eksplisiete gebruikertoestemming en omheinde toegang om beheer te behou en misbruik te voorkom.

Aangesien hierdie kragtige KI-instrumente voortgaan om te ontwikkel, moet dit nog gesien word hoe die bedryf as geheel regs- en etiese oorwegings sal aanspreek wat verband hou met die gebruik van KI-gegenereerde inhoud. Deursigtigheid en riglyne rondom vergoeding kan noodsaaklike faktore word in die handhawing van etiese standaarde en die beskerming van die regte van individue.

FAQ

Wat is Azure AI-spraakteks-na-spraak-avatar?

Azure AI Speech Text to Speech Avatar is 'n instrument wat fotorealistiese avatars genereer wat in staat is om te praat. Die instrument gebruik masjienleermodelle om die avatars te animeer en spraak te genereer gebaseer op 'n verskafde skrif.

Wat is die doel van persoonlike stem in Azure AI?

Persoonlike stem is 'n verbetering binne Microsoft se pasgemaakte neurale stemdiens. Dit stel gebruikers in staat om hul eie stemme vir verskeie doeleindes te repliseer, soos die skep van gepersonaliseerde stemassistente, oorklanking van inhoud in verskillende tale, en die generering van vertellings vir stories, oudioboeke en poduitsendings.

Hoe spreek Microsoft etiese probleme met hierdie KI-nutsgoed aan?

Microsoft erken die potensiaal vir misbruik en het maatreëls ingestel om etiese bekommernisse te versag. Toegang tot pasgemaakte avatars is byvoorbeeld tans beperk, wat spesifieke gebruiksgevalle en registrasie vereis. Boonop moet gebruikers van Persoonlike Stem uitdruklike toestemming gee en riglyne nakom wat die toepassing van stemme tot sekere inhoudtipes beperk.