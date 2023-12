Microsoft fases Windows Mixed Reality uit ten gunste van ander VR-toepassings

Microsoft het onlangs aangekondig dat dit Windows Mixed Reality, saam met sy gepaardgaande Mixed Reality Portal-toepassing en Windows Mixed Reality vir Steam VR, gaan afskeer. Hierdie stap dui op 'n beduidende verskuiwing in die maatskappy se VR-strategie, aangesien Microsoft Windows Mixed Reality in 2017 bekendgestel het om mee te ding met virtuele realiteit-mededingers soos HTC en Oculus.

Windows Mixed Reality het gebruikers toegang gegee tot verskeie speletjies, toepassings en ervarings binne die VR-ruimte. Microsoft het met maatskappye soos Acer, Dell, Lenovo, Asus, HP en Samsung saamgewerk om gemengde realiteit-headsets te ontwikkel wat versoenbaar is met sy platform. Die maatskappy het egter nou geag Windows Mixed Reality as "afgedank en sal verwyder word in 'n toekomstige weergawe van Windows."

Alhoewel Windows Mixed Reality uitgefaseer word, bly Microsoft daartoe verbind om ander toepassings van virtuele realiteit te verken. Een voorbeeld is die Microsoft Mesh-toepassing, wat gebruikers in staat stel om in 'n virtuele ruimte te ontmoet sonder dat 'n headset nodig is. Boonop het Microsoft 'n vennootskap met Meta gevorm, wat Quest-gebruikers in staat stel om toegang tot Office-toepassings en die Xbox Cloud Gaming-platform te kry.

Hierdie besluit kom namate Microsoft sy VR-afdeling afgeskaal het. Verlede jaar het Alex Kipman, die hoof van die HoloLens-span, die maatskappy verlaat ná bewerings van seksuele wangedrag. Verder het Microsoft 10,000 XNUMX poste gesny, wat die werknemers wat aan gemengde werklikheidsprojekte werk, beïnvloed, insluitend die beëindigde AltspaceVR-toepassing.

Dit is opmerklik dat die onderneming-gefokusde HoloLens 2 nie geraak sal word deur die afskaffing van Windows Mixed Reality nie. Vroeër vanjaar het Microsoft verskeie opgraderings vir die headset verskaf, insluitend 'n gratis Windows 11-opgradering.

Microsoft se besluit om Windows Mixed Reality uit te faseer, demonstreer die maatskappy se verskuiwing na ander VR-toepassings en vennootskappe. Alhoewel dit die einde van 'n era vir die toegewyde gemengde realiteit platform aandui, baan dit ook die weg vir nuwe geleenthede en innovasies in die virtuele realiteit landskap.