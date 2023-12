Microsoft fases Windows Mixed Reality uit

Microsoft het die besluit geneem om sy Windows Mixed Reality-platform uit te faseer, volgens 'n opdatering van sy lys van verouderde Windows-kenmerke. Dit sluit die Mixed Reality Portal-toepassing en Windows Mixed Reality vir Steam VR in. Die maatskappy het verklaar dat Windows Mixed Reality as "verouderd beskou word en in 'n toekomstige weergawe van Windows verwyder sal word."

Windows Mixed Reality, wat aanvanklik in 2017 bekendgestel is, was Microsoft se poging om mee te ding met virtuele realiteit-mededingers soos HTC en Oculus. Die platform het gedien as 'n poort na 'n verskeidenheid speletjies, toepassings en ervarings binne die virtuele realiteitsruimte. Dit was ook versoenbaar met gemengde realiteit-headsets van maatskappye soos Acer, Dell, Lenovo, Asus, HP en Samsung.

Die uitfasering van Windows Mixed Reality raak egter nie die onderneming-gefokusde HoloLens 2-toestel nie, wat vroeër vanjaar 'n gratis opgradering na Windows 11 ontvang het. Microsoft bly daartoe verbind om ander toepassings van virtuele realiteit en uitgebreide realiteit te verken. Die maatskappy is byvoorbeeld besig om die Microsoft Mesh-toepassing te ontwikkel, wat virtuele vergaderings moontlik sal maak sonder dat 'n headset nodig is.

Hierdie besluit kom te midde van verskeie veranderinge binne Microsoft se VR-afdeling. Die vertrek van HoloLens-baas, Alex Kipman, en 'n daaropvolgende ronde werkbesnoeiings het die span agter Microsoft se gemengde werklikheidsprojekte beïnvloed. Ten spyte van hierdie ontwikkelings, het Microsoft voortgegaan om vennootskappe en samewerking in die VR-ruimte na te streef. Die maatskappy het veral met Meta saamgespan om Oculus Quest-gebruikers toegang te gee tot Office-toepassings en die Xbox Cloud Gaming-platform.

Terwyl Microsoft sy fokus wegskuif van Windows Mixed Reality, is hulle steeds aktief betrokke by die ontwikkeling en verkenning van virtuele realiteit-tegnologieë vir verskeie toepassings.