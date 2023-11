Bekendstelling van Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776: Verbeterde kenmerke en opwindende opdaterings

Microsoft het onlangs die hoogs verwagte Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 onthul, propvol opwindende verbeterings en nuwe funksies. Getiteld as die KB5032292-opdatering, hierdie jongste vrystelling spreek verskeie kwessies aan wat in vorige bouwerke ondervind is, terwyl dit 'n reeks nuwe kenmerke bekendstel wat beloof om gebruikerservaring na die volgende vlak te neem.

Een van die opvallende verbeterings is die merkwaardige vooruitgang in Windows Ink. Met verbeterde handskrifherkenningsvermoëns kan gebruikers nou verhoogde akkuraatheid geniet wanneer hulle in verskeie tale skryf. Verder bied Windows Share aansienlike verbeterings, wat naatlose deel direk na spesifieke Microsoft Teams-kanale en groepkletse moontlik maak. Om met kollegas saam te werk en inhoud te deel was nog nooit so maklik nie.

Vir die toegewyde aanhangers van die geliefde Taakbestuurder, bring hierdie opdatering 'n magdom verbeterings wat ontwerp is om vir kraggebruikers te voorsien. Die prosesgroeperingsfunksie is verbeter, wat dit selfs meer nuttig en doeltreffend maak. Boonop is verskeie foutoplossings geïmplementeer, wat probleme met werkskermnutspunte, regstreekse onderskrifteprobleme en sleep-en-los-afwykings aanspreek wat Taakaansig beïnvloed het.

Microsoft sê entoesiasties dat Windows Share se groei Microsoft Entra ID-gebruikers in staat stel om inhoud nie net met hul Microsoft Teams-kontakte te deel nie, maar ook direk na aangewese Microsoft Teams-kanale en groepkletse. Hierdie gerieflike kenmerk open nuwe weë vir naatlose samewerking en inligting-uitruiling binne die Windows-ekosisteem.

Die uitbreiding van die grense van digitale handskrif, Windows 11 ondersteun nou ink in verskeie tale en plekke. Gebruikers kan die vloeiende ervaring van digitale skryfwerk in tale soos Chinese Simplified (Volksrepubliek van China), Engels (Australië), Frans (Frankryk), Duits (Duitsland) en vele meer geniet. Verbeterde herkenningstegnologie, tesame met intuïtiewe gebare vir uitvee, seleksie, woordverbinding, woordverdeling en lyninvoeging, gee gebruikers groter beheer en buigsaamheid.

Om naatlose opdaterings en kenmerk-ontplooiing te verseker, spesifiseer Microsoft dat alle Windows Insiders in die Beta-kanaal op dieselfde gebou sal wees (Bou 22635.xxxx) deur 'n aktiveringspakket. Vir diegene wat aan die voorpunt van kenmerkopdaterings wil wees, is 'n wisselskakelaar beskikbaar om die nuutste opdaterings te ontvang soos dit beskikbaar word.

Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776 is ongetwyfeld 'n opwindende weergawe wat die grense van produktiwiteit, samewerking en gebruikerservaring verskuif. Microsoft gaan voort om sy gebruikers te bemagtig met innoverende oplossings, wat Windows 11 'n dwingende keuse maak vir die moderne digitale era.

Algemene vrae

1. Hoe kan ek opdateer na Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776?

Om op te dateer na die nuutste gebou, navigeer na Instellings > Windows Update en maak seker dat die wisselskakelaar om die nuutste opdaterings te ontvang aangeskakel is. Jy sal die opdaterings geleidelik ontvang soos dit beskikbaar word.

2. Kan ek direk met spesifieke Microsoft Teams-kanale en groepkletse deel met Windows Share?

Ja, met die nuutste Windows 11 Insider Preview Build 22635.2776, kan gebruikers naatloos inhoud direk na aangewese Microsoft Teams-kanale en groepkletse deel, wat samewerking en kommunikasie binne die Windows-ekosisteem verbeter.

3. Watter tale word ondersteun vir handskrifherkenning in Windows Ink?

Windows 11 ondersteun nou handskrifherkenning in verskeie tale en plekke, insluitend vereenvoudig Chinees (Volksrepubliek China), Engels (Australië), Frans (Frankryk), Duits (Duitsland), en vele meer. Gebruikers kan akkurate herkenning en verbeterde gebarekontroles geniet vir 'n verbeterde skryfervaring.