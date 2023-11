OpenAI-werknemers dreig om te bedank, dring aan op bedanking van die raad om aan te sluit by oud-uitvoerende hoof Altman by Microsoft

In 'n verrassende wending veroorsaak 'n brief van ongeveer 500 werknemers by OpenAI 'n opskudding binne die maatskappy. Die brief, wat deur verskeie media, insluitend Reuters gesien is, onthul dat die werknemers bereid is om te bedank as die direksie van OpenAI nie bedank nie. Hulle redenasie? Hulle meen die direksie het nie die nodige bevoegdheid, oordeel en sorg vir die maatskappy se missie en werknemers nie.

Hierdie bedreiging kom net nadat Microsoft die aanstelling van die voormalige OpenAI-uitvoerende hoof, Sam Altman, saam met 'n ander argitek van die maatskappy aangekondig het as deel van 'n korporatiewe skommeling. Die nuus het die kunsmatige intelligensie-gemeenskap geskok en vrae oor die toekoms van OpenAI laat ontstaan.

Ten spyte van die potensiële uittog van werknemers, bly Microsoft verbind tot sy vennootskap met OpenAI. Satya Nadella, voorsitter en uitvoerende hoof van Microsoft, het sy opgewondenheid oor die samewerking uitgespreek en genoem dat hy daarna uitsien om saam met OpenAI se nuwe uitvoerende hoof, voormalige Twitch-leier Emmett Shear, te werk.

OpenAI, bekend vir sy generatiewe KI-tegnologie wat mensagtige teks, beelde, video en musiek vervaardig het, het miljarde dollars se belegging van Microsoft ontvang. Die tegnologiereus het 'n beduidende rol gespeel in die ondersteuning van OpenAI se KI-stelsels deur die nodige rekenaarkrag te verskaf.

Alhoewel die presiese redes agter Altman se vertrek van OpenAI nog onduidelik is, het die maatskappy gesê dat hy "nie konsekwent openhartig was in sy kommunikasie nie" met die direksie, wat gelei het tot 'n verlies aan vertroue in sy leierskapsvermoëns. Altman, wat die potensiële risiko's en regulasies van KI tydens sy wêreldtoer vroeër vanjaar aktief bespreek het, het sy voorliefde vir OpenAI op sosiale media uitgespreek ná sy vertrek.

In reaksie op die onlangse gebeure het Shear, die nuwe uitvoerende hoof van OpenAI, belowe om Altman se verwydering te ondersoek en beplan om 'n onafhanklike ondersoeker aan te stel om na die situasie te kyk. Shear het ten doel om vertroue binne die maatskappy te herbou en die nodige veranderinge aan die bestuur en leierskapspan aan te bring.

Aangesien OpenAI hierdie interne uitdagings in die gesig staar, bly die toekoms van die maatskappy onseker. Die vennootskap met Microsoft en die aanstelling van 'n nuwe HUB bied egter geleenthede vir groei en ontwikkeling op die gebied van kunsmatige intelligensie.

FAQ

1. Wat is OpenAI?

OpenAI is 'n maatskappy wat bekend is vir sy vooruitgang in kunsmatige intelligensie en generatiewe KI-tegnologie.

2. Waarom dreig OpenAI-werknemers om op te hou?

Die werknemers doen 'n beroep op die bedanking van die OpenAI-direksie en sê dat hulle nie bekwaamheid, oordeel en sorg vir die maatskappy se missie en werknemers het nie.

3. Wie het Microsoft van OpenAI gehuur?

Microsoft het Sam Altman, voormalige uitvoerende hoof van OpenAI, en nog 'n argitek van die maatskappy aangestel.

4. Wat is Microsoft se standpunt oor die situasie?

Microsoft bly verbind tot sy vennootskap met OpenAI en is opgewonde oor die samewerking.

5. Wie is die nuwe HUB van OpenAI?

Voormalige Twitch-leier Emmett Shear is as die nuwe uitvoerende hoof van OpenAI aangestel.