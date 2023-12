Iranse hackers teiken verdedigingskontrakteurs met FalseFont-wanware

opsomming:

Microsoft het bewyse ontbloot van kuberspioenasie-aktiwiteite wat uitgevoer is deur 'n berugte Iranse inbraakgroep bekend as APT33 of Peach Sandstorm. Die groep het 'n nuut ontdekte agterdeur-wanware genaamd FalseFont gebruik om verdedigingskontrakteurs wêreldwyd te teiken. Hierdie ontwikkeling beklemtoon die toenemende gesofistikeerdheid en volharding van staatsgeborgde kuberaanvalle.

FalseFont: 'n Sluipaanval

Microsoft het onlangs die teenwoordigheid van FalseFont opgespoor, 'n pasgemaakte agterdeur-wanware wat deur APT33 ontwikkel is, wat daarop gemik is om die stelsels van verdedigingskontrakteurs in gevaar te stel. Die wanware bied afstandtoegang tot gekompromitteerde stelsels, wat die kuberkrakers in staat stel om lêers uit te voer en dit na hul opdrag-en-beheer-bedieners oor te dra.

Perskesandstorm slaan weer toe

APT33, wat onder verskeie aliasse werk, is sedert 2013 aktief en gerig op nywerhede regoor die Verenigde State, Saoedi-Arabië en Suid-Korea. Hul slagoffers het gewissel van die regering en verdedigingsektore tot navorsing, finansies en ingenieurswese. Microsoft se ontdekking van FalseFont dui daarop dat APT33 voortgaan om sy tegnieke te verbeter en sy vermoëns uit te brei.

Verdedigingskontrakteurs onder beleg

Hierdie onlangse aanval op verdedigingskontrakteurs is nie 'n geïsoleerde voorval nie. Vroeër vanjaar het APT33 'n wagwoordbespuitingsaanvalveldtog geloods wat duisende organisasies wêreldwyd teiken, met 'n spesifieke fokus op die verdedigingsektor. Hierdie aanvalle het gelei tot datadiefstal van 'n beperkte aantal slagoffers in die verdedigings-, satelliet- en farmaseutiese industrieë.

Die groeiende bedreigingslandskap

Hierdie jongste onthulling dra by tot die groeiende kommer oor staatsgeborgde kuberspioenasie. Nie net Iran nie, maar Rusland, Noord-Korea en China is ook betrokke by die teiken van verdedigingsagentskappe en kontrakteurs regoor die wêreld. Dit beklemtoon die dringende behoefte aan verbeterde kuberveiligheidsmaatreëls en proaktiewe verdedigingstrategieë om die risiko's wat deur hierdie gesofistikeerde aanvalle inhou, te versag.

Beskerming teen APT33

Om teen APT33-aanvalle te verdedig, word netwerkverdedigers aangeraai om geloofsbriewe vir geteikende rekeninge terug te stel, sessiekoekies te herroep en multi-faktor-verifikasie (MFA) vir remote desktop protokol (RDP) en Windows Virtual Desktop eindpunte te implementeer. Hierdie maatreëls kan die aanvaloppervlak vir kuberkrakers aansienlik verminder en algehele kuberveiligheid verbeter.

Ten slotte, die ontdekking van die FalseFont-wanware en sy assosiasie met APT33 ontbloot die voortgesette kuberspioenasieaktiwiteite wat deur staatsgeborgde inbraakgroepe uitgevoer word. Veral die verdedigingsektor bly 'n hoofteiken vir hierdie gesofistikeerde aanvalle. Dit is van kardinale belang vir organisasies om waaksaam te bly, robuuste sekuriteitsmaatreëls te implementeer en met kuberveiligheidskundiges saam te werk om 'n stap voor hierdie aanhoudende bedreigings te bly.