Microsoft-werknemers verloor gratis Xbox Game Pass Ultimate Perk

In 'n verrassende stap het Microsoft aangekondig dat vanaf Januarie 2024 die meerderheid van sy 238,000 12 werknemers nie meer 'n gratis intekening op Xbox Game Pass Ultimate sal ontvang nie, 'n byvoordele wat voorheen deur permanente personeel geniet is. In plaas daarvan sal hierdie werknemers die geleentheid kry om 'n afslag intekening van XNUMX maande vir die Ultimate-vlak by die maatskappy se interne winkel te koop.

Die besluit om hierdie byvoordele te herroep, het aandag getrek en wenkbroue in die dobbelgemeenskap laat lig. Game Pass Ultimate, met sy uitgebreide biblioteek van speletjies en groeiende gewildheid, het die afgelope lente byna $1 miljard se inkomste gegenereer. Met sulke sukses lyk dit ongewoon dat Microsoft-werknemers vir die diens moet betaal.

Hierdie nuus kom op die hakke van Microsoft se onlangse prysverhoging vir Game Pass, met die maandelikse intekeningprys wat van $15 tot $17 styg. Boonop dra die bekendstelling van Game Pass Core, wat die jarelange Xbox Live Gold-diens vervang, verder by tot die veranderende landskap van Microsoft se speletjie-aanbiedings.

Dit is nie verbasend dat werknemers wat geraak word, hul ontevredenheid met die verandering deur Microsoft se interne boodskapstelsel uitgespreek het. Phil Spencer, hoof van speletjies by Microsoft, is bewus gemaak van die situasie en het beweer dat hy onbewus is van die besluit. Hy het werknemers verseker dat hy “die situasie ondersoek” om die redenasie agter die verandering beter te verstaan.

Tot dusver het Microsoft nog nie 'n amptelike kommentaar oor die aangeleentheid gelewer nie, wat werknemers en die speletjiegemeenskap gretig laat wag op verdere verduideliking.

FAQ

1. Wanneer sal Microsoft-werknemers hul gratis Xbox Game Pass Ultimate-byvoordele verloor?

Vanaf Januarie 2024 sal permanente Microsoft-werknemers nie meer 'n gratis intekening op Xbox Game Pass Ultimate ontvang nie.

2. Kan geaffekteerde werknemers steeds toegang tot Xbox Game Pass Ultimate kry?

Ja, geaffekteerde werknemers sal die opsie hê om 'n afslag intekening van 12 maande vir die Ultimate-vlak by Microsoft se interne winkel te koop.

3. Waarom het Microsoft hierdie besluit geneem?

Die redes agter Microsoft se besluit om die gratis Xbox Game Pass Ultimate-byvoordele vir sy werknemers te herroep, is tans onduidelik. Microsoft het nie 'n amptelike kommentaar oor die aangeleentheid gelewer nie.

4. Is Xbox Game Pass Ultimate gewild?

Ja, Xbox Game Pass Ultimate het aansienlike gewildheid onder gamers verwerf as gevolg van sy uitgebreide biblioteek van speletjies en die gerief van 'n enkele intekening vir beide Xbox- en PC-platforms.

5. Hoe het Microsoft-werknemers op die verandering gereageer?

Werknemers wat deur die besluit geraak is, het hul ontevredenheid deur Microsoft se interne boodskapstelsel uitgespreek en die saak onder die aandag van Phil Spencer, hoof van speletjies by Microsoft, gebring. Spencer het werknemers verseker dat hy die situasie ondersoek.