Microsoft-spanne om beplanningshulpmiddels te verenig: 'n nuwe era van samewerking

Microsoft beoog om spansamewerking te revolusioneer met sy plan om sy beplanningshulpmiddels te integreer, insluitend Microsoft To Do, Microsoft Planner en Microsoft Project vir die web. Op die Ignite-konferensie het die sagtewarereus sy ambisieuse plan onthul om 'n verenigde ervaring binne Microsoft Teams te skep, wat in die lente 2024 bekendgestel sal word, gevolg deur 'n webweergawe later in dieselfde jaar. Hierdie nuwe onderneming word gepas "Microsoft Planner" genoem, 'n allesomvattende platform wat ontwerp is om taakbestuur en projekbeplanning te stroomlyn.

Om 'n naatlose oorgang te fasiliteer, sal Tasks by Planner en die To Do-toepassing in Microsoft Teams onmiddellik as Planner hernaam word. Aan die ander kant sal die hernoeming van Microsoft Project vir die web 'n geleidelike proses wees en sal na verwagting in die komende maande plaasvind.

Wat hierdie nuwe Microsoft Planner onderskei, is die integrasie van KI-tegnologie. Net soos sy eweknieë, sal Planner 'n KI-byvlieënier insluit wat produktiwiteit aansienlik verhoog. Hierdie intelligente assistent sal bystand bied met die beplanning van take, nuwe idees voorstel en gebruikers in staat stel om hul doelwitte teen 'n vinniger pas te bereik. Met hierdie innovasie is Microsoft vasbeslote om 'n alles-in-een oplossing te verskaf wat voorsiening maak vir uiteenlopende beplanningsbehoeftes wat wissel van eenvoudig tot kompleks.

Die primêre doelwit agter hierdie samesmelting is om drie afsonderlike beplanningservarings onder 'n sentrale platform bymekaar te bring. Hierdie verenigde benadering bied gebruikers die vermoë om naatloos oor te skakel tussen doenlyste, kanban-styl beplanningshulpmiddels en omvattende projekbestuur. Professionele persone op alle vlakke sal baat vind by hierdie veelsydige platform, wat spanne en individue in staat stel om effektief saam te werk en produktiwiteit te verbeter.

Met die bekendstelling van Microsoft Planner sal die toekoms van taakbestuur en projekbeplanning verander. 'n Eenvormige ervaring, ondersteun deur KI-tegnologie, beloof 'n nuwe era van samewerking vir besighede regoor die wêreld. Bly ingeskakel vir verdere opdaterings, aangesien Microsoft voortgaan om die manier waarop ons werk en beplan te herdefinieer.

Algemene vrae (FAQ)

Watter beplanningsinstrumente sal in Microsoft Planner geïntegreer word?

Microsoft Planner sal verskeie beplanningshulpmiddels soos Microsoft To Do, Microsoft Planner en Microsoft Project vir die web bymekaarbring.

Wanneer sal Microsoft Planner beskikbaar wees?

Die verenigde ervaring sal eers in die lente van 2024 binne Microsoft Teams beskikbaar wees, met die webweergawe wat later in dieselfde jaar bekendgestel word.

Watter veranderinge sal aan bestaande beplanningsnutsmiddels binne Microsoft Teams aangebring word?

Take deur Beplanner en die To Do-toepassing in Microsoft Teams sal hernoem word na Beplanner om by die nuwe geïntegreerde platform te pas.

Hoe verbeter KI-tegnologie die beplanningservaring in Microsoft Planner?

Microsoft Planner sal 'n KI-copilot insluit wat intelligente voorstelle bied, help met vinniger taakbeplanning en gebruikers help om hul doelwitte meer doeltreffend te bereik.

Wat is die hoofdoel van die integrasie van hierdie beplanningsinstrumente?

Die primêre doelwit is om 'n verenigde platform te verskaf wat taaklyste, kanban-styl beplanningsinstrumente en projekbestuur naatloos kombineer, wat voorsiening maak vir 'n wye reeks beplanningsbehoeftes van individuele take tot komplekse projekte.