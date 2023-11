Microsoft en Nvidia om ontwikkelaars te bemagtig met Windows AI Studio

By

Microsoft en Nvidia span kragte saam om ontwikkelaars te voorsien van die gereedskap wat hulle nodig het om KI-modelle op Windows-rekenaars te laat loop en aan te pas. By die Microsoft Ignite-geleentheid het Microsoft Windows AI Studio onthul, 'n gesentraliseerde spilpunt waar ontwikkelaars toegang tot 'n reeks KI-modelle kan kry en dit by hul spesifieke vereistes kan aanpas.

Windows AI Studio bou voort op die bestaande Azure AI Studio en integreer met ander dienste soos Hugging Face, wat ontwikkelaars 'n omvattende oplossing bied. Dit beskik oor 'n intuïtiewe gebruikerskoppelvlak met geleide werkspasie-opstelling, wat ontwikkelaars in staat stel om klein taalmodelle (SLM's) soos Microsoft se Phi, Meta's Llama 2 en Mistral te verfyn.

Die krag van Windows AI Studio strek verder as konfigurasie. Dit bied ontwikkelaars die vermoë om die werkverrigting van hul modelle te toets met behulp van Prompt Flow en Gradio-sjablone. Microsoft beplan om in die nabye toekoms Windows AI Studio as 'n Visual Studio Code-uitbreiding vry te stel, wat dit maklik toeganklik maak vir ontwikkelaars.

Terselfdertyd het Nvidia opdaterings aan TensorRT-LLM aangekondig, 'n instrument wat aanvanklik ontwerp is om die doeltreffendheid van die bestuur van groottaalmodelle (LLM's) op H100 GPU's te verbeter. Die jongste opdatering stel TensorRT-LLM in staat om naatloos te werk met GeForce RTX 30- en 40-reeks GPU's, toegerus met 8 GB RAM of meer.

Verder werk Nvidia daaraan om TensorRT-LLM versoenbaar te maak met OpenAI se Chat API deur 'n nuwe omhulsel. Hierdie versoenbaarheid stel ontwikkelaars in staat om LLM's direk op hul rekenaars te laat loop, wat bekommernisse oor dataprivaatheid in die wolk aanspreek. Die komende TensorRT-LLM 6.0-vrystelling beloof tot vyf keer vinniger afleiding en ondersteuning vir die nuwe Mistral 7B- en Nemotron-3 8B-modelle.

Beide Microsoft en Nvidia streef daarna om 'n "hibriede lus"-ontwikkelingspatroon te skep, wat KI-ontwikkeling oor beide wolk- en plaaslike toestelle moontlik maak. Ontwikkelaars kan nou Microsoft se kragtige wolkbedieners gebruik om die rekenaarlading op hul toestelle te verlig, hul vermoëns uit te brei en die tempo van KI-innovasie te versnel.

