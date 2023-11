Microsoft tree as oorwinnaar uit in die nasleep van OpenAI Shake-Up

Na die onlangse verwydering van Sam Altman, uitvoerende hoof, bevind OpenAI hom by 'n kruispad, wat die toekoms van die maatskappy onseker laat. Met baie werknemers wat verwag word om Altman na Microsoft te volg, blyk dit dat OpenAI se eens belowende vooruitsigte vervaag het. Boonop is dit onwaarskynlik dat 'n voorgestelde transaksie wat insiders toelaat om aandele teen 'n waardasie van $86 miljard uit te betaal, nou onwaarskynlik sal realiseer.

Te midde van die chaos is daar egter 'n duidelike wenner: Microsoft. Sedert die nuus bekend gemaak is, het Microsoft se markkapitalisasie met 'n indrukwekkende $63 miljard gestyg. Trouens, die maatskappy se aandeel het tydens Maandag se middagverhandeling 'n hoogtepunt van $378 per aandeel bereik. As die prys op hierdie vlak bly wanneer die mark sluit, sal Microsoft se markkapitalisasie 'n verbysterende $2.82 triljoen bereik.

Hierdie wending is 'n beduidende triomf vir Microsoft en sy uitvoerende hoof, Satya Nadella. Ten spyte van die belegging van $13 miljard in OpenAI en sy tegnologie sterk in Microsoft se produkte geïntegreer het, het Nadella die meeste verloor van Altman se vertrek. Inderdaad, toe die aankondiging bekend gemaak word, het Microsoft se aandeel 'n onmiddellike daling van 2% gely. Nadella se vinnige reaksie het egter sy veerkragtigheid en strategiese denke gedemonstreer.

Sondag om middernag het hy onthul dat hy Altman en voormalige OpenAI-president Greg Brockman aangestel het om 'n nuwe KI-navorsingslaboratorium binne Microsoft te lei. Hierdie onverwagte skuif het lof ontvang, met ontleders wat dit beskryf het as 'n "World Series of Poker-skuif vir die eeue." As gevolg hiervan het Microsoft nou twee invloedryke figure van OpenAI onder sy vlerk, terwyl OpenAI Emmett Shear, die voormalige uitvoerende hoof van Twitch, as sy tussentydse uitvoerende hoof aangestel het.

Terwyl Microsoft se voorraadoplewing ongetwyfeld 'n positiewe uitkoms is, lê uitdagings voor. Die maatskappy is nou verantwoordelik vir die stigting en befondsing van die nuwe KI-navorsingsorganisasie onder leiding van Altman en Brockman. Verder is daar die moontlikheid van duur bestaande kontrakte wat Microsoft dalk sal moet nakom. Nietemin het Microsoft se dapper en strategiese optrede die maatskappy geposisioneer as die sleutelspeler in die nasleep van OpenAI se omwenteling.

