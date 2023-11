Mikroplastiek: Die verrassende impak op die weer

Mikroplastiek, minuskule deeltjies van plastiek wat tot vyf millimeter groot is, het verskeie aspekte van ons lewens geïnfiltreer, van ons kos tot die lug wat ons inasem. Nou het wetenskaplikes 'n merkwaardige ontdekking gemaak: hierdie klein deeltjies kan die weer beïnvloed. In 'n onlangse studie gepubliseer in die American Chemical Society se Environmental Science & Technology Letters, het navorsers mikroplastiek gevind in 'n meerderheid wolkmonsters wat van 'n bergtop in China versamel is. Hierdie bevinding dui daarop dat mikroplastiek moontlik 'n rol in wolkvorming kan speel.

Mikroplastiek word geskep wanneer groter plastiekitems óf deur chemiese agteruitgang of fisiese slytasie afbreek, en omskep in kleiner fragmente wat maklik deur omgewingsiklusse kan beweeg. Judith Enck, die president van Beyond Plastics, beklemtoon dat mikroplastiek alomteenwoordig is en gevind kan word in die lug wat ons inasem, die water wat ons drink en selfs in ons liggame.

Die studie se skrywers het bevind dat mikroplastiek wolkvorming beïnvloed, wat 'n beduidende impak op ons weerpatrone het. Wolke produseer neerslag, blokkeer sonlig en beïnvloed gevolglik temperatuur. Om 'n wolk te laat vorm, moet waterdamp in waterdruppels kondenseer, wat dan ophoop om wolke te vorm. Volgens die studie kan mikroplastiek nou by die lys van soliede deeltjies in die atmosfeer gevoeg word wat help met waterdruppelvorming.

Mikroplastiek is hidrofiel, wat beteken dat dit deur water aangetrek word. Gevolglik, wanneer die eerste waterdruppels rondom mikroplastiek en ander klein deeltjies vorm, trek hulle meer waterdruppels aan, wat uiteindelik tot wolkvorming lei. Die skrywers vergelyk hierdie proses met hoe 'n enkele vonk 'n hele veld kan aansteek: 'n klein deeltjie veroorsaak 'n waterval-effek wat iets veel groter tot gevolg het.

Alhoewel hierdie studie definitief die teenwoordigheid van mikroplastiek in wolke toon, is meer navorsing nodig om die omvang van hul invloed op wolkvorming en gevolglik weerpatrone ten volle te verstaan. Sal hoër konsentrasies mikroplastiek tot meer wolke lei? Sal 'n toename in wolke groter neerslag of wydverspreide koeler toestande tot gevolg hê? Hierdie vrae bly onbeantwoord en vereis verdere ondersoek.

Interessant genoeg vind mikroplastiek hul weg in die atmosfeer deur die wind. Hulle is lig genoeg om deur lugstrome gedra te word, en rekenaarmodelle wat deur die studie se skrywers ontwikkel is, dui daarop dat hoogbevolkte Chinese stede in die binneland 'n beduidende bron van mikroplastiek is wat in die lug oor berg Tai voorkom. Aangesien stedelike gebiede 'n groter vraag na plastiekprodukte het, word mikroplastiek meer algemeen in stede aangetref, hoewel landelike gebiede vinnig besig is om mikroplastiekproduksie in te haal.

Die ontdekking van mikroplastiek in wolke werp lig op die uitgestrekte bereik van hierdie deeltjies en hul potensiële impak op weerverskynsels. Soos wetenskaplikes voortgaan om dieper in hierdie veld te delf, sal 'n duideliker begrip van die verband tussen mikroplastiek en weerpatrone na vore kom.